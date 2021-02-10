Названа цена Redmi Watch 2

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Как и раньше смарт-часы Redmi будут отличаться невысокой ценой

Китайская компания Xiaomi решила порадовать поклонников вторым поколением смарт-часов под брендом Redmi. Их премьера состоится 28 октября одновременно с релизом линейки Redmi Note 11. Говоря о Redmi Watch 2, компания обещает шесть основных обновлений: экран, опыт, зарядка, ценность, спорт и здоровье.

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Помимо функционала фанатов компании интересует вопрос с ценообразованием на новинку. И торговая площадка JD.com дала наводку, сколько могут запросить за Redmi Watch 2. Продавец уже начал принимать предзаказы на смарт-часы, прося внести депозит всего $8. На сайте продавца уже создана и страница с продуктом, где указана и полная стоимость новинки — $63.

О самих Redmi Watch 2 мало что известно. Поговаривают, что они получат 1,6-дюймовый AMOLED-дисплей с тонкими рамками. На выбор предложат три расцветки: черную, белую и синюю. Смарт-часы должны предложить датчик для измерения частоты сердечных сокращений, они позволят узнать уровень кислорода в крови, помогут отслеживать физическую активность, принимать звонки и уведомления. Ждем 28 октября, чтобы все знать о Redmi Watch 2.

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Источник: sparronews