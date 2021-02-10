Redmi Note 11 станет на одну ступень с Xiaomi Mi 10 Ultra и Xiaomi Mix 4 по этому параметру

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Компания подтвердила зарядку на 120 Вт в серии Redmi Note 11

Xiaomi готовит обновление одной из популярных линеек Redmi Note, которое будет включать несколько моделей. Компания как может нагоняет волну хайпа вокруг серии Redmi Note 11 и практически каждый день подкидывает повод говорить о ней. Очередной тизер форсит одну из ключевых фишек новой линейки — быструю зарядку.

Производитель выложил в сеть промо-плакат, возвещающий, что одна из моделей серии Redmi Note 11 предложит быструю зарядку на 120 Вт. По всей видимости, роскошью заряжаться стремительно удостоится Redmi Note 11 Pro или Pro +. Глава Redmi Лю Вейбинг на своей странице в Weibo разместил пост о том, что серия Redmi Note должна предлагать не только 120 Вт, но и выше.

Он отметил, что для того, чтобы добиться высокой скорости зарядки и сделать ее максимально безопасной было решено установить внутри двухэлементный аккумулятор. Это позволяет заряжать две батарейки параллельно с меньшим сопротивлением и меньшим нагревом.

Напомним, что ранее компания подтвердила, что модели серии Redmi Note 11 получат стильный дизайн с плоскими гранями в стиле современных iPhone, модуль NFC, 3,5 мм разъем для наушников, систему жидкостного охлаждения, поддержку Bluetooth 5.2 и AMOLED-дисплей. Все три новинки получат различные чипы из семейства Dimensity от MediaTek.

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Источники: mydrivers, mydrivers