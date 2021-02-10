Redmi Note 11 скоро, MIUI 13 не удивит, как Apple сделала всех

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Время летит неумолимо и осень преодолела свой экватор. Тем временем события в мире высоких технологий сменяют одни за другими, а значит, у нас всегда будет повод что обсудить. Предлагаем быстренько пройтись по наиболее интересным инфоповодам минувших дней.

Главная новость недели для всех, кто на стороне Android — презентация Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. О них мы рассказали вчера и надеемся, что в реальности новинки будут что надо.

Возможно, когда-то умные очки станут вещью обыденной, но сейчас это диковинка. На днях TCL анонсировала Thunderbird Smart Glasses Pioneer Edition, которые отличаются от прочих решений цветным Micro-LED дисплеем. Но это концепт, пусть и эффектный.

Компания Infinix, которая еще мало известна на наших просторах представила смартфон Note 11 Pro на базе чипа Helio G96, с батарейкой на 5000 мАч, стереозвуком, 64 Мп камерой и 120-герцовым дисплеем.

Техногики находятся в ожидании выхода чипа Exynos 2200, видеоускоритель которого должен уделать всех. Тут еще предложат трассировку лучей для реалистичности картинки. Технология перспективная и за ее реализацию взялся и MediaTek.

Компании Sony и Meizu объявили о сотрудничестве. Поговаривают, что на смартфоны Xperia придут приложения Meizu. Вероятно, местом реализации коллаборации станут устройства Sony, реализуемые на рынке Китая. Так это или нет, а также то, насколько будет глубоким проникновение Flyme в устройства японской компании, узнаем позже.

На рынке появилась редкая «птица» — Pinephone Pro на базе Linux для разработчиков и гиков. Кажется, Galaxy S21 FE покажут только 10 января следующего года. Тем временем компания готовит новую версию фирменной прошивки One UI 4.0 на базе Android 12, которая на днях получила вторую бета-версию.

Карл Пей, который в свое время стоял у истоков OnePlus и ковал ее славу, со своим стартапом Nothing выйдет на рынок смартфонов. Новинку должны показать в начале следующего года, и она получит чип от Qualcomm. Выйдет ли что толковое из этой затеи, будем наблюдать.

Realme успела отметиться анонсом Realme GT Neo 2T и Realme Q3S. У Apple вышли новые MacBook Pro, где компания переосмыслила современные ноутбуки и много внимания уделила новым чипсетам, а также росту производительности. Вышло круто и дорого. А еще она показала AirPods третьего поколения и представили салфетку для мониторов.

Xiaomi объявила, что через неделю устроит анонс Redmi Note 11, а инсайдеры подогнали новость, что MIUI 13 выйдет, но не в этом году. И в целом новая прошивка не принесет каких-то заметных улучшений. Эти и другие новости — на видео.