Redmi Note 11 в Европе: модификации и цены

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Xiaomi продолжит тянуть цены вверх

Не секрет, что Xiaomi готовит к анонсу на глобальном рынке линейку Redmi Note 11. Уже известно, что за пределами Китая серия будет насчитывать пять моделей. Первым должен дебютировать Redmi Note 11S, а позже к нему подтянутся и другие смартфоны и их анонс должен пройти в марте. Сегодня издание Mysmartprice поделилось информацией о модификациях и их стоимости.

Redmi Note 11 в базовой версии должен предложить 4/64 Гб памяти по цене 250 евро. Модификацию с 4/128 Гб будут предлагать с ценником 290 евро. Для сравнения прайс на Redmi Note 10 стартовал с отметки $165 за версию с 4/64 Гб памяти и на фоне этого рост цены выглядит ощутимым.

Ожидается, что Redmi Note 11 предложит процессор Snapdragon 680, IPS-дисплей диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, фронтальный объектив на 8-мегапикселей и тройную тыльную камеру с датчиками изображения 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

С точки зрения подключения устройство может предлагать такие функции, как 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v4.1, GPS и порт USB Type-C. За автономность работы будет отвечать аккумулятор емкостью 5000 мАч и мощность быстрой зарядки должна быть не менее 67 Вт.

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Источник: mysmartprice