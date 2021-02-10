Redmi Note 11S на качественном изображении

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Все типично и предсказуемо

В прошлом году серия Redmi Note 11 вышла для рынка Китая, а теперь пришла пора ей появится на глобальном рынке. Первым из новой линейки дебютирует Redmi Note 11S, который в ближайшее время анонсируют в Индии. Промо-кампания по его продвижению уже стартовала. Издание Xiaomiui предложило взглянуть, как облик достался Redmi Note 11S.

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Новинка будет выглядеть типично для своего времени и незамысловато, она похожа на собратьев из семейства Redmi. Передняя панель современных устройств не дает пространства для самореализации дизайнеров: узкие рамки по периметру дисплея и фронтальная камера в отверстии по центру. Всему этому полностью соответствует Redmi Note 11S. Хоть как-то «оттянуться» можно в оформлении основной камеры.

Но и тут особо мудрить не стали. Главный датчик заключен в серебристую рамку, прочие три расположены на площадке черного цвета, формируя собой квадрат вместе со светодиодной вспышкой. Ожидается, что набор сенсоров будет включать в себя модули 108 Мп (Samsung ISOCELL HM20) + 8 Мп (ультраширик, Sony IMX355) + 2 Мп (Omnivision OV2A, макросъемка). Ранее предполагалось, что сенсоров будет три, но рендер указывает на присутствие четвертого модуля и, по мнению источника, это 2 Мп датчик глубины.

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Redmi Note 11S будет продаваться на глобальном рынке и Индии. Эта же модель должна выйти, как POCO M4 Pro 4G, где главные отличия от 5G-версии будут в разделе камер и аппаратной платформы. От смартфона ждут батарею емкостью 5000 мАч, чипсет Helio G96, MIUI 13, зарядку на 120 Вт и 90-герцовый дисплей.

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Источник: xiaomiui