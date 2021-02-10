Redmi Note 11E и Redmi Note 11E Pro: дебютант в стиле Realme и результат ребрендинга

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В Китае показали две разные новинки, где только одна выделяется

Xiaomi мастера перевоплощения. И эту черту они позаимствовали у Huawei, которая в пору своего расцвета взяла за правило выпускать практически идентичные устройства, давая им другие имена. Теперь аналогичную стратегию с успехом претворяет в жизнь Xiaomi. Redmi Note 11E Pro для рынка Китая очередное тому подтверждение.

По сути это ребрендинг глобальной версии Redmi Note 11 Pro 5G. В арсенале смартфона чип Snapdragon 695, 120-герцовый 6,67-дюймовый экран разрешением FullHD+, батарейка емкостью 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой, фронталка на 16 Мп и тройная основная камера 108 Мп + 8 Мп +2 Мп. Младшая версия с 6/128 Гб оценена в $270, модификация с 8/128 Гб стоит $300 и за топовый вариант с 8/256 Гб запросили $330.

В пару с Pro-версией компания представила Redmi Note 11E, который не имеет аналога на глобальном рынке и получил нетипичный для устройств Redmi дизайн. Своим оформлением тыльная камера смартфона больше напоминает устройства Realme или OnePlus.

В качестве аппаратной платформы Redmi Note 11E удостоился Dimensity 700, имеется 4/6 Гб оперативки LPDDR4X, 128 Гб постоянной UFS 2.2 и аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. Передняя панель отдана под 6,58-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+. Тут же предложили фронталку на 5 Мп, которую вписали в каплю-вырез. На тыльной панели установили два датчика на 50 Мп и 2 Мп (датчик глубины).

Redmi Note 11E удостоился 3,5 мм разъема для наушников, USB Type-C порта и фирменной оболочки MIUI 13. Продажи смартфона стартуют 18 марта и версию с 4/128 Гб памяти оценили в $190, а за модификацию с 6/128 Гб придется отдать $206.

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Источник: sparronews