Redmi Note 11T Pro: новый дизайн и дата анонса

3552

Дизайн или унификация на рынке?

Ранее глава Redmi заявил, что в этом месяце состоится премьера серии Redmi Note 11T, где главный упор будет сделан на максимальной производительности для этого сегмента. И вот сегодня компания озвучила дату презентации — 24 мая. Ожидается, что нам покажут Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+, которые могут впоследствии выйти на глобальный рынок как серия POCO X4 GT.

Вместе с объявлением даты релиза, компания опубликовала постеры, демонстрирующие исполнение основной камеры Redmi Note 11T Pro. Скорее всего, обе новинки получат идентичный дизайн, который удивительным образом смахивает на Realme 9 Pro. Здесь предложат прямоугольную площадку тыльной камеры с тремя датчиками изображения, два из которых крупных размеров.

Читать также: POCO C40+ будет бюджеткой с MIUI Go ﻿

Ожидается, что оба смартфона удостоятся 6,6-дюймового дисплея разрешением FullHD+ с частотой обновления 144 ГГц и операционной системой Android 12 с оболочкой MIUI 13. Redmi Note 11T Pro получит 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, тогда как у Redmi Note 11T Pro+ уже в базовой версии будет 8 Гб оперативки, а емкость флеш-накопителя в одной из модификаций возрастет до рекордных для этой линейки параметров — 512 Гб.

В Redmi Note 11T Pro обещают чип Dimensity 1300 и аккумулятор на 5000 мАч с быстрой 67-ваттной зарядкой. Plus-версия должна базироваться на Dimensity 8000/8100 и предложит батарею емкостью 4300 мАч с зарядкой на 120 Вт.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: mydrivers