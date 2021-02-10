Redmi Note 11T Pro+ получит лучший IPS-дисплей на рынке

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Смартфон доступный, а дисплей один из лучших на рынке

Анонс серии Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+ уже не за горами. И с каждым днем мы узнаем все больше подробностей о новинках.

Так, сегодня компания заявила о том, что дисплей Redmi Note 11T Pro+ получит оценку А+ от DisplayMate Таким образом, он станет первым в мире IPS-экраном с повышенной частотой обновления, получившим высший бал от DisplayMate.

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Гендиректор Redmi Лу Вейбинг заявил, что сейчас сертификацию A+ прошли всего 40 моделей смартфонов. Но все из них оснащены OLED-панелями, а Redmi Note 11T Pro+ станет первым смартфоном с IPS-экраном, получившим эту сертификацию.

По словам главы бренда, экран новинки будет диагональю 6,67-дюйма получит 7 режимов обновления, вплоть до 144 Гц, между которыми будет динамически переключаться, а также обещают поддержку технологии Dolby Vision и еще ряд уникальных плюшек.

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По предварительной информации, Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+ предложат Mediatek Dimensity 8100. Все смартфоны станут работать под управлением Android 12 с оболочкой MIUI 13 и их анонс состоится 24 мая.

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Источник: gizchina