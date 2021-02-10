Продажи Xiaomi пошли на спад: неутешительные результаты первого квартала

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Цены на смартфоны растут, продажи падают

Аналитики уже вовсю трубят, что нынешний год станет не самым удачным для рынка смартфонов, он будет кризисным и больших продаж ждать не стоит. Уже говорят о том, что ряд компаний снизили объемы закупаемых комплектующих для производства смартфонов и среди них Xiaomi. Шаг логичный и вынужденный на фоне всех проблем и результатов первого квартала нынешнего года.

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Xiaomi отчиталась о результатах работы за первые три месяца 2022 года и они оказались неутешительными для нее. Так, за первый квартал нынешнего года ей удалось заработать 73,4 млрд юаней, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сильно просела чистая прибыль Xiaomi: 2,9 млрд юаней и это на 52,9% меньше чем годом ранее. Т.е. чистый доход компании снизился вдвое.

Если говорить в разрезе смартфонов, то компании удалось продать 38,5 млн устройств и они принесли в ее казну 45,8 млрд юаней. Из них 4 млн пришлось на модели с ценником, превышающим $450. Средний ценник на смартфоны компании в первом квартале нынешнего года вырос на 14,1% составив $178.

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Если сравнивать нынешние результаты работы Xiaomi с прошлогодним первым кварталом, то продажи мобильных устройств компании упали на 20%. Объясняя причины неудачного квартала, компания ссылается на вспышку коронавируса в Китае и проблемы с логистикой.

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Источник: equalocean﻿