Redmi Note 12 идет, iPhone 14 Pro без «козырька», фейл с Exynos 2200 и метаморфозы с Galaxy S22

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Всем привет! Предлагаем вашему вниманию свежую порцию новостей из мира технологий уходящей недели. Новогодние праздники закончились и жизнь возвращается в привычное русло, мы продолжаем регулярно знакомить вас с интересной информацией из мира технологий.

Пожалуй, одним из наиболее интересных событий прошедших дней стал перенос анонса чипа Exynos 2200. Неофициальные источники уверены, что не от хорошей жизни Samsung пришлось пойти на этот шаг. Процессор не готов к коммерческому релизу и серии Galaxy S22 он не достанется. Samsung же пытается делать хорошую мину при плохой игре, заявляя, что проблем с чипом нет, подумали они подумали и решили, что правильнее будет его представить одновременно с новыми флагманами. Только вот с какими именно и из какой линейки, вопрос остается открытым.

Пришло известие, что мы увидим третье поколение Motorola Razr и даже назвали перечень характеристик предстоящей новинки. Свой складной аппарат готовит и Google, который своей квадратной формой будет схож с Oppo Find N.

Realme еще не замахнулась на создание смартфона с гибким дисплеем, а предпочитает выпускать традиционные устройства. На очереди Realme 9 и Realme 9 Pro, где последний предложит чип Snapdragon 695, аккумулятор емкостью 5000 мАч и кастомный датчик от Sony в основной камере. А еще компания «подсунула свинью» тем, кто прибрел ее планшет Realme Pad, лишив его перспектив обновиться до Android 12.

Дала о себе знать на этой неделе Huawei, сертифицировав смартфон Nova 9 SE, который удивительным образом схож с Honor 50 SE. А также компания пообещала вернуться в этом году на рынок с собственными чипами.

Эксперты успели напомнить нам о том, что готовится к выходу линейка iPhone 14, где «прошки» должны лишиться фирменного «козырька». Вместо него предложат соседствующие рядом круглый и овальный вырезы.

Новинками на этой неделе Xiaomi не разжилась. Сейчас она занята рутинной работой, связанной с подготовкой и сертификацией новинок, а также готовится вывести на глобальный рынок серию Redmi Note 11. Первым выйдет Redmi Note 11S, а следом подтянуться и другие модели. Компания успела сертифицировать ряд устройств, которые войдут в серию Redmi Note 12, а также Xiaomi 12 Lite и POCO F4/F4 Pro. Мы лишь кратко пробежались по основным событиям, а все подробности и прочие новости — на видео. Приятного просмотра!