Redmi Note 12 Pro: смартфон огонь, в прямом смысле слова

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Очень неприятный случай произошел с жителем Индии

В социальной сети Twitter появилось сообщение об очередном самовозгорании смартфона в кармане мужчины. И по странному стечению обстоятельств это почему-то снова произошло в Индии. То ли там аномальная зона какая-нибудь, то ли индусы используют устройства не по назначению, история об этом умалчивает.

Так вот, Навин Дахия сообщил, что Redmi Note 12 Pro он купил 13 февраля текущего года. 11 апреля он работал на своем поле, мобильное устройство находилось в нагрудном кармане рубашки. Вдруг мужчина почувствовал изжогу. Опустив вниз глаза, он увидел пламя.

Медлить индийский фермер не стал. Он сразу вынул горящий гаджет из кармана, после чего бросил его на поле. Дахии повезло, от неожиданного самовозгорания смартфона он не пострадал. При этом Redmi Note 12 Pro оказался полностью уничтожен.

Через день мужчина связался с сотрудником службы техподдержки Redmi. Внятного ответа по поводу инцидента с возгоранием мобильного устройства он так и не получил. Муж сказал, что если в ближайшее время ему не помогут в решении вопроса, он обратится в суд.

Судя по тому, что его твит уже удален, с ним все же связались и заплатили за молчание. Пока никакой дальнейшей огласки инцидент не получил. Интересно, сколько таких случаев не доходит до СМИ и насколько массовой может быть эта проблема. Смартфон наш постоянный спутник и такие случаи могут нанести ущерб здоровью и даже нести угрозу для жизни.

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Источник: twitter