Redmi Note 12 Turbo: еще один красавец в семействе Note

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Redmi Note 12 Turbo: первый на Snapdragon 7 Gen 2

До нас дошла информация, что Redmi готовится добавить нового члена в существующее семейство Note 12 . Смартфон под названием Redmi Note 12 Turbo согласно инсайдам будет иметь новый чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, который еще не был официально анонсирован. По слухам, SoC базируется на 4-нм техпроцессе TSMC и предлагает впечатляющую производительность. Он даже может появиться на мировом рынке, но как смартфон Poco.

Пока мы ждем официального дебюта, телефон получил сертификат MIIT в Китае. Как обычно, сертификация не раскрывает никаких спецификаций устройства, но намекает на ближайший запуск. Предварительная информация показывает, что смартфон Redmi может поступить на международный рынок как Poco X5 GT. Уместно совпадение чипсета и других характеристик и намекает, что это одинаковые смартфоны в разных одеждах.

Кроме того, говорят, что смартфон будет иметь 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления до 120 Гц. Также есть достаточно достоверные данные, что сканер отпечатка пальца будет подэкранным, что для линейки Note будет дебютом. Redmi Note 12 Turbo может иметь систему с тремя камерами, включающими основной датчик на 50 МП, дополнительный датчик на 8 МП и датчик макросъемки или глубины на 2 МП. Аккумулятор обещают на 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 67 Вт.

Источник:gizmochina