Redmi Note 13 5G представлено – что нового в базовой версии?

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топ за свои 150$

Что ж, вот и закончилась презентация серии смартфонов Redmi Note 13 в Китае, и сейчас пойдет речь о базовой, самой дешевой версии серии Redmi Note 13.

Redmi Note 13 5G оснащен 6,67-дюймовым Amoled экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Используется защитное стекло Gorilla Glass 5.

Процессор – MediaTek Dimensity 6080 – конкурент Snapdragon 695, однако немного не дотягивает до Dimensity 1080, объем ОЗУ составляет 6 или 8 ГБ. Память – 128 или 256 ГБ с возможностью расширения картой microSD.

Двойная камера: 108 Мп+2 Мп. Фронтальная камера – 16 Мп. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку 33 Вт.



Смартфон имеет сканер отпечатков на боковой грани, Bluetooth 5.3, разъем для наушников. Также есть степень защиты IP54 от пыли и брызг.

Цена Redmi Note 13 5G в Китае начинается от 150 долларов за модель 6/128 ГБ, поэтому этот смартфон можно смело назвать рабочим конем для тех, кому не нужны сверхкрутые камеры.

Источник: weibo