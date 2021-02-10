Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

Redmi Note 13 5G представлено – что нового в базовой версии?

21.09.2023 255 0

топ за свои 150$

 

Что ж, вот и закончилась презентация серии смартфонов Redmi Note 13 в Китае, и сейчас пойдет речь о базовой, самой дешевой версии серии Redmi Note 13.

 

Redmi Note 13 5G представлено – что нового в базовой версии? – фото 1

 

Redmi Note 13 5G оснащен 6,67-дюймовым Amoled экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Используется защитное стекло Gorilla Glass 5.

 

Redmi Note 13 5G представлено – что нового в базовой версии? – фото 2

 

Процессор – MediaTek Dimensity 6080 – конкурент Snapdragon 695, однако немного не дотягивает до Dimensity 1080, объем ОЗУ составляет 6 или 8 ГБ. Память – 128 или 256 ГБ с возможностью расширения картой microSD.

 

Redmi Note 13 5G представлено – что нового в базовой версии? – фото 3

 

Двойная камера: 108 Мп+2 Мп. Фронтальная камера – 16 Мп. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку 33 Вт.

Смартфон имеет сканер отпечатков на боковой грани, Bluetooth 5.3, разъем для наушников. Также есть степень защиты IP54 от пыли и брызг.

 

Redmi Note 13 5G представлено – что нового в базовой версии? – фото 4

 

Цена Redmi Note 13 5G в Китае начинается от 150 долларов за модель 6/128 ГБ, поэтому этот смартфон можно смело назвать рабочим конем для тех, кому не нужны сверхкрутые камеры.

 

Источник: weibo

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 21.09.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Redmi Note 13 5G представлено – что нового в базовой версии?