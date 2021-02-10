Redmi Note 13 Pro+ и Note 13 найдены в базе FCC – это означает грядущий глобальный запуск

39

Неофициальное подтверждение глобального запуска﻿﻿

На платформе сертификации FCC найдены смартфоны Redmi Note 13 Pro+ и Note 13. Записи в базе подтверждают будущий запуск телефонов и раскрывают некоторые характеристики.



Redmi Note 13 Pro+ был замечен с номером модели 23090RA98G. Благодаря базе известны варианты глобального смартфона по количеству памяти: 8 ГБ+256 ГБ, 12 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+512 ГБ. Из коробки телефон будет работать на Android 13 с оболочкой MIUI 14. Redmi Note 13 Pro+ будет поддерживать 5G и 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC и GPS.



Redmi Note 13 также прошёл сертификацию под номером модели 2312DRAABG. В базе указано, что он поддерживает 5G, 4G LTE, двухдиапазонный WiFi, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BDS, FM и NFC. Смартфон тестировался при работе с MIUI 14.

Источник: Gizmochina