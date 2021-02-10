Redmi Note 13 Pro – тематическое издание к китайскому новому году уже близко
23.01.2024 62 0
Праздничный дизайн для фотомонстра
Компания Redmi готовит специальное новогоднее издание своего смартфона Redmi Note 13 Pro – об этом свидетельствуют слитные фото устройства.
Модель будет называться Redmi Note 13 Pro 2024 New Year Edition и будет отличаться дизайном. Задняя панель смартфона окрашена в алый цвет, а камерный модуль и боковая рамка – черные.
Даже коробка смартфона оформлена в праздничном стиле. Вероятно, тематическими будут и заставки, мелодии звонков и другие прошивочные элементы.
А вот по техническим характеристикам новогоднее издание Note 13 Pro не будет отличаться от обычной модели. Это означает наличие 6,67-дюймового экрана, 200-мегапиксельной камеры, чипсета Snapdragon 7 Gen 2 и батареи на 5100 мАч.
Источник - gizmochina
Дата публикации: 23.01.2024
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