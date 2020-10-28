Redmi Note 8 получает MIUI 12 на основе Android 10

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Вышла глобальная сборка MIUI 12 на базе Android 10 для Redmi Note 8

В апреле нынешнего года Xiaomi показала MIUI 12, которая все еще добирается до целого ряда моделей компании. Сегодня пришла приятная новость для владельцев Redmi Note 8 — Xiaomi начала рассылку глобальной версии MIUI 12 на базе Android 10 для этого смартфона.

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Номер сборки — «MIUI 12.0.1.0 QCOMIXM». Весит она внушительные 2,1 Гб. Глобальная версия прошивки выходит через несколько недель после того, как компания выкатила фирменную оболочку для китайского варианта Redmi Note 8. Помимо стандартных новшеств, которые приносят с собой Android 10 и MIUI 12, обновление содержит сентябрьский патч безопасности Android. Стоит помнить, что апдейт будет разворачиваться поэтапно, охватывая все больше устройств и регионов с каждым днем.

Напомним, что Redmi Note 8 дебютировал в августе прошлого года и тогда он работал под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой MIUI 10. Смартфон оснащен чипом Snapdragon 665, 4/6 Гб оперативной памяти, флеш-модулем на 64/128 Гб, дисплеем диагональю 6,3 дюйма разрешением FullHD+ и аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой. Основная камера четверная 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и разрешение селфи-модуля составило 13 Мп.

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Источник: notebookcheck