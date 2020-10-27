Опрос: Какие функции должны появиться в MIUI

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Пользователи смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco могут проголосовать за те изменения, которые они ждут от MIUI

В числе одного из преимуществ своих смартфонов над конкурентами, Xiaomi считает фирменную оболочку MIUI. С нее компания начала путь на рынок и ей она уделяет особое внимание, а потому неустанно совершенствует ее. Нет предела совершенству и периодически Xiaomi узнает мнение пользователей на предмет того, что еще ей нужно довести до ума в прошивке.

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Вот и на этот раз компания организовала в своем сообществе Mi Community опрос, где попросила пользователей высказать свое мнение о том, какие функции они хотели бы увидеть в MIUI. На выбор предложены четыре варианта ответа.

запись видео. Предложить в камерах возможность записи 4К со скоростью 30fps, 2К на скорости 30fps или 1080p со скоростью 60fps;

функция Finger Sensor Sleep, которая не только позволит активировать экран прикосновением к сканеру отпечатков пальцев, но и выключить его;

расширение функционала приложения Здоровье. Например, увеличение режимов тренировок, контроль за количеством потребляемой воды или кофеина;

Super Bluetooth. Возможность передачи звука одновременно на два и более устройства.

Пользователи могут избрать два из четырех предложенных вариантов. На данный момент лидирует функция Super Bluetooth, за которую отдали голоса 54,29% участников опроса. На втором месте по популярности — появление новых функций в приложении Здоровья (31,43%) и одинаковое количество голосов получили две оставшиеся функции, касающиеся сканера отпечатков пальцев и записи видео. Если вы хотите принять участие в опросе, перейдите по этой ссылке.

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Источник: mi.community