Подробности о смарт-часах Xiaomi Mi Watch Lite

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Xiaomi Mi Watch Lite будут упрощенной версией Xiaomi Mi Watch

Умные часы — это отдельный мир, где существует большое количество производителей. И в этом мире нашлось место компании Xiaomi. Она хочет упрочить свое положение и готовит к выходу лайт-версию Mi Watch. Сегодня в сети появилась информация о функциях смарт-часов, а также показали их дизайн.

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Источником выступила Федеральная комиссия по связи США (FCC), где прошли процедуру сертификации смарт-часы Xiaomi Mi Watch Lite с модельным номером RedmiWT02. Эскизы дают понимание, что новые умные часы получат тот же дизайн, что и Xiaomi Mi Watch. Сообщается, что новинка предложит 1,4-дюймовый цветной экран разрешением HD, аккумулятор на 230 мАч, пульсометр, GPS-преемник и модуль Bluetooth 5.1. У дисплея будет функция автоматической настройки яркости. Смарт-часы будут совместимы со смартфонами на базе Android 4.4 и iOS 10 и более новых версиях операционных систем.

Xiaomi Mi Watch Lite позволят отслеживать физическую активность и предложат поддержку нескольких спортивных режимов, а также получат герметичный корпус. По слухам, на некоторых рынках смарт-часы будут доступны с именем Redmi Watch. Когда состоится их анонс, сведений нет.

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Источник: gizchina