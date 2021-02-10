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Redmi Note 9 Pro получил глобальную MIUI 14, о старичках не забыли

29.03.2023 131 0

Вышло долгожданное обновление на MIUI 14 для Redmi Note 9 Pro

Серия Redmi Note пользуется большой популярностью в нашей стране и в мире в целом. Redmi Note 9 Pro был очередным бестселлером, который имел сбалансированные характеристики по очень демократичной цене. Многие любят смотреть обзоры крутых флагманов, а покупают себе или родственникам именно такие топы за свои деньги.

 

Redmi-Note-9-Pro

 

С самого начала Redmi Note 9 Pro по стандартным срокам поддержки не должен был получить обновления до MIUI 14, но определенные проблемы с 13 версией заставили XIaomi как извинения за неудобства продлить срок поддержки для некоторых гаджетов.

 

Процессор Snapdragon 720G на момент выхода смартфона был стабильным, но не очень мощным чипом, и поэтому для этого аппарата обновление в котором было уделено максимальное внимание оптимизациям плавности и скорости будет очень полезным. Конечно, не нужно забывать и об изменениях в визуальной части, обновление может буквально подарить смартфону новую жизнь.

 

Redmi-Note-9-Pro

 

Название новой прошивки MIUI 14 V14.0.3.0.SJZMIXM и исходя из названия основано оно на Android 12. Но не надо огорчаться, имеющихся API хватит минимум лет на 5, а обновления безопасности все равно свежие.

 

Прошивка будет рассылаться волнами, но чтобы не ждать долго и не мудрствовать с лайфхаками по типу смены регионов, чтобы прошивка пришла быстрее, мы оставим ссылку для загрузки ниже. Как всегда первым выходит Recovery версия прошивки которая устанавливается из сервисного меню смартфона.

 

Redmi Note 9 Pro получил глобальную MIUI 14, о старичках не забыли – фото 3

 

Если вы сами не очень понимаете эту тему лучше попросите друга “программиста” вам помочь, чтобы ничего не сломать. Новую прошивку MIUI 14 можно скачать с проверенного сайта по этой ссылке .

 

Устанавливайте обновления и пишите в комментариях о своем опыте использования и впечатлениях от новой прошивки.

 

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Источник: mifirmware

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 29.03.2023

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Redmi Note 9 Pro получил глобальную MIUI 14, о старичках не забыли