Redmi Note 9 Pro получил глобальную MIUI 14, о старичках не забыли

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Вышло долгожданное обновление на MIUI 14 для Redmi Note 9 Pro

Серия Redmi Note пользуется большой популярностью в нашей стране и в мире в целом. Redmi Note 9 Pro был очередным бестселлером, который имел сбалансированные характеристики по очень демократичной цене. Многие любят смотреть обзоры крутых флагманов, а покупают себе или родственникам именно такие топы за свои деньги.

С самого начала Redmi Note 9 Pro по стандартным срокам поддержки не должен был получить обновления до MIUI 14, но определенные проблемы с 13 версией заставили XIaomi как извинения за неудобства продлить срок поддержки для некоторых гаджетов.

Процессор Snapdragon 720G на момент выхода смартфона был стабильным, но не очень мощным чипом, и поэтому для этого аппарата обновление в котором было уделено максимальное внимание оптимизациям плавности и скорости будет очень полезным. Конечно, не нужно забывать и об изменениях в визуальной части, обновление может буквально подарить смартфону новую жизнь.

Название новой прошивки MIUI 14 V14.0.3.0.SJZMIXM и исходя из названия основано оно на Android 12. Но не надо огорчаться, имеющихся API хватит минимум лет на 5, а обновления безопасности все равно свежие.

Прошивка будет рассылаться волнами, но чтобы не ждать долго и не мудрствовать с лайфхаками по типу смены регионов, чтобы прошивка пришла быстрее, мы оставим ссылку для загрузки ниже. Как всегда первым выходит Recovery версия прошивки которая устанавливается из сервисного меню смартфона.

Если вы сами не очень понимаете эту тему лучше попросите друга “программиста” вам помочь, чтобы ничего не сломать. Новую прошивку MIUI 14 можно скачать с проверенного сайта по этой ссылке .

Устанавливайте обновления и пишите в комментариях о своем опыте использования и впечатлениях от новой прошивки.

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Источник: mifirmware