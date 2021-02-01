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Redmi Note 9S получает Android 11

01.02.2021 190 0

Вышла стабильная MIUI 12 на базе Android 11 для Redmi Note 9S

Xiaomi оказалась в числе тех компаний, кто уже начал рассылку обновления MIUI 12 на базе Android 11. Еще в прошлом году апдейт добрался до индийской версии Redmi Note 9 Pro, а теперь его начинают получать обладатели Redmi Note 9S. Устанавливать индийский вариант прошивки на глобальный вариант Redmi Note 9S не рекомендовался, поэтому стоило дождаться выхода ПО для глобальной версии.

 

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Прошивка MIUI 12 на базе Android 11 для Redmi Note 9S получила статус стабильной. Ее номер MIUI 12.0.1.0 RJWMIXM и весит она 2,3 Гб. Обновление помимо фирменных фишек Android 11 и MIUI 12 содержит также январский патч безопасности Android.

 

Redmi Note 9S получает Android 11 – фото 1

 

Как это часто бывает, на первых порах получить апдейт может только ограниченное количество пользователей. Если на старте распространения обновления не будут найдены критические ошибки и уязвимости, компания расширит охват устройств.

 

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Напомним, что премьера Redmi Note 9S состоялась в марте прошлого года и за  ним скрывается Redmi Note 9 Pro для рынка Индии. Смартфон построен на базе Snapdragon 720G, обладает 6,67-дюймовым дисплеем разрешением 2400х1080 точек, аккумулятором емкостью 5020 мАч, защитой от брызг P2i и четверной тыльной камерой 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

 

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Источник: adimorahblog

Redmi Note 9S Android 11
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 01.02.2021

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Redmi Note 9S получает Android 11