Redmi Note 9S получает Android 11

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Вышла стабильная MIUI 12 на базе Android 11 для Redmi Note 9S

Xiaomi оказалась в числе тех компаний, кто уже начал рассылку обновления MIUI 12 на базе Android 11. Еще в прошлом году апдейт добрался до индийской версии Redmi Note 9 Pro, а теперь его начинают получать обладатели Redmi Note 9S. Устанавливать индийский вариант прошивки на глобальный вариант Redmi Note 9S не рекомендовался, поэтому стоило дождаться выхода ПО для глобальной версии.

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Прошивка MIUI 12 на базе Android 11 для Redmi Note 9S получила статус стабильной. Ее номер MIUI 12.0.1.0 RJWMIXM и весит она 2,3 Гб. Обновление помимо фирменных фишек Android 11 и MIUI 12 содержит также январский патч безопасности Android.

Как это часто бывает, на первых порах получить апдейт может только ограниченное количество пользователей. Если на старте распространения обновления не будут найдены критические ошибки и уязвимости, компания расширит охват устройств.

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Напомним, что премьера Redmi Note 9S состоялась в марте прошлого года и за ним скрывается Redmi Note 9 Pro для рынка Индии. Смартфон построен на базе Snapdragon 720G, обладает 6,67-дюймовым дисплеем разрешением 2400х1080 точек, аккумулятором емкостью 5020 мАч, защитой от брызг P2i и четверной тыльной камерой 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

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Источник: adimorahblog