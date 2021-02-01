Xiaomi готовит смартфон на базе Snapdragon 775G. Xiaomi Mi 11 Lite?

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Появились подробности о среднем уровне смартфоне Xiaomi

В прошлом году Xiaomi продемонстрировала рост и надеется, что он продолжится и в нынешнем году. Но тут возникла проблема с американскими санкциями и посмотрим, как компании удастся решить ее. Сейчас же она готовится представить свои новые смартфоны и февраль может быть богат на новинки. Так, ходят слухи о выходе еще одной модели в рамках серии Xiaomi Mi 10 с Snapdragon 870, а через неделю состоится глобальный релиз Xiaomi Mi 11.

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Ранее в сети ходили слухи, что одновременной с мировым дебютом флагмана может состояться премьера Xiaomi Mi 11 Lite. Последние утечки указывают на то, что компания готовит к выходу среднего уровня смартфон с чипсетом Snapdragon SM7350, который предположительно будут именовать Snapdragon 775G. Напомним, что предполагается, что Snapdragon 775G будет изготовлен по 5-нанометровой технологии и получит мощное ядро Cortex-A78.

Есть вероятность, что речь идет именно о лайт-версии Xiaomi Mi 11. В числе прочих характеристик новинки называют OLED-экран, многомодульную основную камеру, где главный датчик разрешением 64-мегапикселя и предложат телеобъектив с 5-кратным зумом. Если все слухи о Xiaomi Mi 11 Lite достоверны, то уже через неделю состоится его премьера и свой поход он начнет с глобального рынка.

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Источники: weibo, gsmarena