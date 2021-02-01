Готовится к выходу Poco X3 Pro — прокаченная версия Poco X3 NFC

1440

Poco X3 Pro замечен на сайте FCC

Прошлый год был одним из самых турбулентных за последние несколько лет на рынке мобильных устройств. Но несмотря на это он стал успешным для Poco, которая после продолжительного перерыва вернулась на рынок с несколькими удачными моделями. Первым аппаратом в прошлом году стал Poco X2, а позже к нему присоединился Poco X3 NFC.

Читать также: Ищете альтернативу Poco X3 NFC? Нашли такую

Теперь пришло сообщение, что компания готовит к релизу Poco X3 Pro и модель уже прошла сертификацию в Федеральной комиссии по связи США (FCC). Она получила индекс M2102J20SG и указано, что руководить ее работой станет фирменная оболочка MIUI 12.

Poco X3 Pro уже успел получить сертификаты IMDA, EEC и TUV, что позволило узнать о том, что он удостоится двухдиапазонного Wi-Fi (2,4 ГГц/5 ГГц) и поддержки 4G LTE. Когда состоится премьера новинки, неизвестно.

﻿

Сейчас компания готовится к запуску Poco M3 в Индии, который оснащен чипом Snapdragon 662, дисплеем диагональю 6,53 дюйма разрешением FullHD+, аккумулятором емкостью 6000 мАч с быстрой 18-ваттной зарядкой и тройной тыльной камерой 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Также еще в конце прошлого года компания намекнула на то, что готовится представить Poco F2, который станет преемником Pocophone F1, сумевший в 2018 году наделать немало шума.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: xiaomiadictos