Redmi Note 9S получает MIUI 12

392

Компания начала рассылать MIUI 12 для Redmi Note 9S

Xiaomi продолжает работать над обновлением собственных смартфонов до MIUI 12. Так, ранее мы уже сообщили о том, что стабильная версия фирменной прошивки на базе Android 10 вышла для глобальной версии Redmi Note 8. Пришло время обновляться и для Redmi Note 9S.

Читать также: Redmi Note 8 получает MIUI 12 на основе Android 10

Сегодня пришло сообщение, что Redmi Note 9S начал получать MIUI 12 на базе Android 10. Весит обновление 3 Гб. Для рынка Индии, Турции и России компания выпустила стабильную сборку. Тогда как MIUI 12 Global и прошивка для стран европейской экономической зоны все еще находится на стадии стабильного бета-тестирования.

Номера сборок:

Индия - V12.0.1.0.QJWINXM

Global - V12.0.1.0.QJWMIXM

ЕЭЗ - V12.0.1.0.QJWEUXM

Турция - V12.0.1.0.QJWTRXM

Россия - V12.0.1.0.QJWRUXM

Напомним, что Redmi Note 9S вышел в марте нынешнего года и стал практически копией Redmi Note 9 Pro для рынка Индии. В его оснащение входит 6,7-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2400х1080 пикселей, процессор Snapdragon 720G, 4/6 Гб оперативки и 64/128 Гб постоянной памяти. Емкость аккумулятора составила 5020 мАч и есть быстрая зарядка мощностью 18 Вт. Фронталка на 16 Мп и четыре датчика на задней панели 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Читать также: Опрос: Какие функции должны появиться в MIUI

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿﻿

Источник: gizmochina