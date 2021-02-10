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Привет, друзья! Наши с вами любимые бренды не устают производить интересные девайсы. И это касается не только смартфонов, но и носимых устройств. Совсем недавно мы проводили обзор крутых часов Realme Watch 3 Pro, а сегодня у нас уже горячий пирожок от Xiaomi – Redmi Watch 3. Давайте подробнее ознакомимся с этим гаджетом и выясним, какие преимущества и недостатки у него есть, а также чем он отличается от Realme Watch 3 Pro. Если заинтересовались, устраивайтесь поудобнее, а мы начинаем обзор Xiaomi Redmi Watch 3!

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, материалы корпуса и габариты

Качество экрана

Подключение к смартфону и стабильность работы

Измерение параметров здоровья, навигация и звонки

Автономность

Цена и выводы

Технические характеристики

Экран: 1,75″, AMOLED , разрешение – 450x390, пиковая яркость – 600 нит, частота обновления – 60 Гц, плотность пикселей – 341 ppi, Always on Display Материалы корпуса: Пластик + силиконовый ремешок Размеры: 42.6x36.6x10 мм, вес – 37 граммов Защита от влаги: 5ATM (погружение до 50 метров) Датчики: Компас, гироскоп, пульсометр, пульсоксиметр, акселерометр, шагомер Навигация: GPS, BDS, QZSS, GLONASS, GALILEO Версия Bluetooth: 5.2 Измерение показателей: Пульс, уровень кислорода в крови, сожженные калории, качество сна, менструация Количество спортивных режимов: Более 30 Функции: Прием вызовов по Bluetooth (имеется встроенный микрофон и динамик), оповещения о вызовах, оповещения и SMS, управление камерой телефона, отслеживание скорости передвижения и локации Автономность: 289 мАч (до 12 дней) Цена: В Украине – от 3400 грн., на Aliexpress – около $66

Согласитесь, что на первый взгляд ничего особенного – это стандартные «умные» часы из доступного ценового сегмента. Они делаюет то же, что и более дешевые модели: измеряют пульс и насыщение крови кислородом, показывают сообщения со смартфона, считают шаги и калории и т.д. Так в чем же их изюминка? Неужели никаких фишек нет, и это еще один фитнес-браслет под видом smart watch? Нет, друзья, здесь все не столь однозначно. Особенности все же присутствуют, а какие именно – расскажем прямо сейчас в обзоре Redmi Watch 3.





Комплектация

Redmi Watch 3 приходят в стандартной неприметной коробке, на которой изображена сама модель и ее название. Даже если вы приобретете глобальную версию в Украине, то на упаковке все равно столкнетесь с иероглифами. Комплектация максимально ограничена – производитель раскошелился только на магнитную зарядку и скучную документацию.

Короче, вы поняли, что первое впечатление так себе. Большая квадратная упаковка выглядит дешево и некрасиво. Realme Watch 3 Pro поставлялись в продолговатой коробке, исполненной в стиле Apple. Да, это явный плагиат, но хоть выглядело прикольно. Ладно, упаковку убираем и приступаем непосредственно к смарт-часам.

Дизайн, материалы корпуса и габариты

"Умный" браслет Redmi Watch 3 от компании Xiaomi может похвастаться достаточно компактными размерами: 42.6×36.6×10 мм при массе 37 граммов. Для сравнения габариты Realme Watch 3 Pro составляют 45x36.8x11.7 мм с весом 40.7 г. Казалось бы, разница в цифрах очень крошечная, но при реальном использовании она ощущается. А вот диагональ экрана практически одинакова.

Отдельный плюс хочется поставить бренду за ремешок с крутой качественной застежкой. Опять же здесь прослеживается явное копирование с Apple, но вряд ли это кого-то огорчит. Ведь в использовании такие браслеты очень удобны: они ни за что не будут цепляться и случайно не расстегнутся. Чтобы отцепить ремешок, достаточно нажать кнопку. Такой вариант браслета гораздо более удобен, чем у Realme Watch 3 Pro и других подобных трекерах.

Материалы корпуса радуют уже меньше – и спинка, и грани выполнены из пластика. Ну а чего еще ждать от бюджетных «умных» часов. Стекло 2.5 D с небольшими закруглениями делает экран плоским. Не обошлось без влагозащиты со степенью 5ATM. То есть, теоретически вы можете погружаться на глубину до 50 метров. В повседневном использовании вообще никаких проблем не будет: девайсу точно не страшен ни дождь, ни душ.

Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 3 выглядят стильно и аккуратно. К дизайну не придерешься даже при желании. Да, это все тот же стиль Apple, который нравится многим пользователям. Если не рассматривать материалы корпуса, то сложно определить, что это именно бюджетное устройство.

Качество экрана

Если говорить о дисплее, то Рэдми Вотч 3 получил 1,75-дюймовый AMOLED-экран разрешением 450 на 390 пикселей и пиковой яркостью 600 нит. А самое интересное, что частота обновления составляет 60 Гц. Именно такой частоты достаточно в смарт-часах для более или менее плавной работы интерфейса. Если же частота обновления меньше, то там уже будут заметны взрывания при скроллинге.

Уровня яркости предостаточно. Даже в солнечную погоду необязательно выкручивать яркость на все 100% – хватит и 70%. Но здесь есть и небольшой минус – в настройках отсутствует функция, включающая автояркость. Итак, если в темноте посмотрите на дисплей с высоким уровнем яркости – вашим глазам можно будет только посочувствовать.

Поэтому рекомендую включать режим Always on Display по расписанию, и никаких проблем не будет. Вы ведь не собираетесь ночью заходить в настройки браслета или включать режим тренировки, верно? Вся необходимая минимальная информация и так отразится на AOD.

В общем, к экрану Redmi Watch 3 нет претензий. Он яркий, качественный, с плавной прокруткой и большим количеством циферблатов по выбору.

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Подключение к смартфону и стабильность работы

Редми Вотч 3 синхронизируются с телефоном с помощью Bluetooth 5.2. И здесь снова не очень удобно. Если отсканировать QR-код с браслета, появится предложение загрузить китайскую версию программы Mi Fitness. А в ней нет русского и украинского языков, только английский, и многих это не устроит.

Но эта проблема решается очень легко: просто находим в Google Play глобальное приложение, а на QR-код не обращаем внимание. Запускаем приложение и видим, что в нем уже есть украинский и русский языки. Придется немного заморочиться, но ничего удивительного – Xiaomi, как обычно, в своем репертуаре.

Сама процедура подключения и настройки смарт-часов такая же, как и у других моделей. Поэтому нет смысла все повторно описывать. Если у вас возникли трудности с подключением часов, рекомендуем ознакомиться с этим материалом. Действия практически аналогичны что на Redmi Watch 3, что на Mi Band 7.

После настройки Редми Вотч 3 работают вполне нормально. Сообщения приходят без задержек, но у них нет смайликов, да и быстрый ответ отправить нельзя. Также в настройках программы нельзя отключить уведомления при использовании телефона. То есть, даже если вы сейчас пользуетесь смартфоном и, соответственно, видите входящие оповещения, на браслете они все равно будут дублироваться. Уведомления не будут поступать только из приложения, которое открыто на данный момент.

Остальные функции работают достаточно стабильно. Во время тестирования мы не заметили каких-либо существенных недостатков. Если мелкие косяки и бывают, то они должны быть устранены в следующем обновлении.

Измерение параметров здоровья, навигация и звонки

Redmi Watch 3, как и другие смарт-часы и фитнес-трекеры, могут измерять пульс, SpO2, мониторить продолжительность и качество сна, считать количество пройденных шагов и сожженных калорий. В общем, стандартный набор. Со всеми этими задачами носимое устройство справляется без проблем.

Встроенный GPS-модуль отслеживает ваше передвижение, пройденное расстояние и локацию. Можно включить режим тренировки и во время занятия спортом измерять ЧСС. Но не стоит полностью полагаться на этот гаджет – вряд ли профессиональным спортсменам подойдет.

Еще из интересного хочется отметить совершение и принятие звонков с часов. Для этого он оснащены микрофоном и динамиком. Но это касается только звонков с обычного телефона. Если вы звоните с мессенджеров (например, WhatsApp, Viber, Telegram), вы не сможете ни принять вызов, ни даже отклонить его. Поэтому эта функция пригодится только для обычной мобильной связи. Удивительно, но качество динамика и микрофона отличное: и вы хорошо слышите собеседника, и он вас.

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Автономность

В заключение осталось сказать о времени автономной работы, и можно будет подводить итоги. При активном использовании с AOD, постоянными входящими сообщениями, высокой яркостью и включенным GPS, «умные» часы разряжаются примерно за 5-7 дней, если не раньше. Если же использование сделать более умеренным, можете рассчитывать на 10-12 дней. Это достаточно хороший показатель для smart watch.

Цена и выводы

Обзор Рэдми Вотч 3 подходит к концу, и пора делать выводы. Стоит ли покупать эту модель? Если вам нужны доступные смарт-часы с привлекательным дизайном, удобным ремешком, наличием GPS и возможностью совершать звонки – да, однозначно стоит.

Другой вопрос состоит в том, не лучше ли купить Realme Watch 3, ведь стоят они дешевле. В Украине Redmi Watch 3 предлагаются в среднем за 3400 грн, а конкурент от Realme – примерно за 2600 грн. Разница достаточно ощутима. Если хотите сэкономить, Сяоми Рэдми Вотч 3 можно найти на Aliexpress всего за 66 долларов.

Но некоторые пользователи примут решение приобрести Realme Watch 3 внутри нашей страны и не ждать доставки Редми из Aliexpress. Это тоже будет правильно, ведь эти два устройства практически не отличаются друг от друга. Различие разве что заключается в габаритах и ремешке.

Здесь скорее всего окончательное решение зависит от того, продукты какого бренда вам нравятся больше – Xiaomi или Realme. Обязательно напишите в комментариях, на каком устройстве вы остановились. А мы на этом заканчиваем. До встречи!

Плюсы:

яркий AMOLED-экран с частотой обновления 60 Гц;

небольшие размеры и вес;

удобный ремешок в стиле Apple;

привлекательный дизайн;

наличие AOD;

Bluetooth 5.2;

корректное отображение сообщений;

совершение и принятие звонков с часов;

есть GPS;

хорошая автономность.

Минусы: