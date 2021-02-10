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Давайте вместе разберемся, от каких аспектов зависит качество фотографий в современных камерах смартфонов. Действительно ли от количества мегапикселей, или это еще одна уловка маркетологов. Каждый день мы с вами фотографируем какие-то моменты своей жизни. Если мы видим что-то интересное, красивое или забавное – мы сразу достаем из кармана смартфон, чтобы сфотографировать это и поделиться с кем-то, а для многих людей камера в смартфоне – это вообще рабочий инструмент. Но как выбрать лучший вариант? Сейчас на рынке появились камеры с разрешением 100-200 Мп. Пожалуй, они и лучшие? Не просто так на всех рекламных баннерах указывают именно этот параметр. Нет, друзья, это не совсем так работает. Предлагаю выяснить, как выбрать камерофон: что влияет на качество фотографий с мобильной камеры и почему больше мегапикселей не всегда равно более качественным фото. Заваривайте кофе, покрывайтесь одеялом и начинайте читать!

Зависите ли качество фотоснимков от количества мегапикселей?

Давайте сначала разберемся, что вообще такое этот мегапиксель. Это параметр камеры, который маркетологи взяли на вооружение еще с нулевых лет. Уже тогда владельцы телефонов проводили четкую параллель между качеством камеры и количеством ее мегапикселей.

Однако в современных смартфонах качество фото не зависит от количества мегапикселей и именно сейчас будем разбираться, почему именно так.

Что вообще такое 1 мегапиксель? На простом языке, это 1 миллион пикселей, расположенных на матрице камеры смартфона или другого устройства. Отдельный пиксель представляет собой небольшую квадратную ячейку со своим цветным фильтром (красный, зеленый или синий).

При этом 1 пиксель может улавливать только цвет своего спектра, и в зависимости от количества фотонов этого спектра определяет его яркость.

Ответ на вопрос, почему слишком много мегапикселей – не всегда хорошо, кроется в деталях. Основная проблема даже не в том, что количество мегапикселей увеличивается почти в геометрической прогрессии, а в том, что размер самой матрицы остается неизменным. Чем выше плотность пикселей, тем меньше их размер.

Это означает, что каждый пиксель получает гораздо меньше фотонов цвета и не может в полной мере передать цветовую палитру на экран. Этот недостаток приводит к тому, что при съемке в комнате или сумраке матрица просто перестает различать объекты, смывая контуры и добавляя шумы.

Именно поэтому важно не количество мегапикселей, а их грамотное соотношение с размером самой матрицы. Тогда камера сможет выдавать детализированную и «сочную» картинку без сильной зависимости от освещения.

Что такое "честный" мегапиксель в камере смартфона?

Как я и говорил ранее, каждый отдельный пиксель улавливает один из трех цветовых спектров. Причем пикселей, улавливающих зеленый спектр, в 2 раза больше, потому что человеческий глаз воспринимает его лучше других. Это называется Фильтр Байера или RGGB фильтр. Он был изобретен еще в те годы, когда человечество только начало задумываться о цветных фотографиях.

Дело в том, что при съемке пиксели не имеют цвета, они содержат только информацию о свете. Однако когда свет проходит через фильтр Байера, он приобретает цвет, и четыре цветных пикселя образуют один «честный».

То есть, из тех же 48 мегапикселей мы получаем 12, а дальше процессор смартфона с помощью нейросетей начинает обрабатывать фото и добавлять детали, которые через этот фильтр не прошли. Именно поэтому фактическое разрешение фотографий может быть 48 мегапикселей: умные алгоритмы восстановили все утраченные детали и проапскейлили фотографию.

Впоследствии был изобретен CYYM фильтр с большим светопропусканием за счет того, что свет проходил через голубой, желтый и пурпурный цвета. Однако, как выяснилось позже, получить природное изображение с датчика CYYM нелегко. Поэтому он так и не завоевал популярности, а камеры с полными датчиками CYYM остаются редкостью, и в последнее время камер с таким фильтром не было.

Конкретно тут возникает датчик RYYB от компании Huawei. Инженеры использовали знакомые красный и синий каналы, но заменили две зелени на два желтых. Это позволяет сенсору захватывать даже больше света, чем с зелеными фильтрами, но это в теории. Если же на практике, то фотографии на смартфоны Huawei получаются примерно такими же, как и на другие.

Золотая середина «честных» мегапикселей – это 12 Мп. Именно столько долгое время использовалось почти во всех флагманских смартфонах. Такие снимки получаются даже более качественными (особенно в плане цвета и при слабом освещении), чем у китайцев на 64 и даже 108 Мп.

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Есть ли преимущества у камер на 200 Мп?

Однако это не означает, что камеры с высоким разрешением не имеют никаких преимуществ. Я могу отметить по крайней мере две:

Это отличная детализация и перспективность! Если мы говорим о топовом модуле на 200 Мп с качественной оптикой, то фотографии, сделанные с его помощью, можно даже распечатать для огромного баннера. Или, если вы любите заниматься постобработкой, с такой камерой вам не нужен оптический зум, потому что достаточно цифрового. Делаете укроп на исходном файле и вырезаете необходимую вам часть кадра. Конечно, для рядового пользователя это преимущество вряд ли можно назвать весомым, потому что подавляющее большинство людей вообще отправляет фото в мессенджерах и соцсетях в сжатом формате – 1 Мп, и не печатает баннеры.

Возможность снимать видео в качестве 8K . Но это тоже больше маркетинговая история, потому что качество таких видео со смартфона – это смех и все. И если вы не собираетесь этого делать, это преимущество для вас не важно.

Поэтому гораздо более актуальный вопрос – это перспективы камер с высоким разрешением. Потому что сейчас значимых преимуществ для обычного пользователя немного.

Что такое Binning в смартфоне?

Binning – это технология, сочетающая сразу несколько пикселей под один цветовой фильтр, образуя большой светочувствительный пиксель в одном спектре. Объединяться могут 4, 9, 16 и более пикселей одновременно. Как правило, чем больше мегапикселей, тем больше пикселей сочетается, уравнивая значение до тех же 12 Мп, а то и меньше.

При этом они не разъединяются при достаточном количестве света, и, как нам говорят, делают картинку более детализированной. Детализация в подобных камерах доказывается уже программной постобработкой, то есть встроенными в операционную систему алгоритмами, как и в случае с RGGB фильтром.

От чего реально зависит качество камеры?

Сейчас все большее качество фото и видео зависит от постобработки, то есть, программного улучшения с помощью алгоритмов и нейросетей. Сюда относится:

цветокоррекция;

контрастность;

стабилизация;

дорисовка кадров во время видео.

При качественной постобработке фотографии из многомегапиксельной матрицы будут получаться гораздо более четко и более детализированно.

Вопрос лишь в том, кому нужна такая детализация, ведь на маленьком экране она не откроется, а сам файл будет занимать слишком много места в памяти устройства. К примеру, тот самый Samsung S23 Ultra может фотографировать в 200 мегапикселей, и при этом его снимки невероятно детализированы. Но в зависимости от сценария один снимок может весить до 100 Мб.

Кстати, в авторежиме, если не включить режим 200 Мп, этот смартфон будет делать снимки в формате двенадцати мегапикселей. Это не означает, что фотографии будут менее качественными, но они будут менее детализированными.

А значит, человек, купивший себе смартфон с лучшей камерой, может даже этого не заметить, если не разбирается в технической части. А я вас уверяю, что 90% покупателей даже не будут лезть в настройки.

Как на качество камерофонов влияет диафрагма?

Также на качество готовых снимков оказывает большое влияние диафрагма. Это регулируемое отверстие объектива, определяющее, какое количество света должно попасть в матрицу. В характеристиках смартфона диафрагма обозначается буквой f.

Чем меньше цифра после этой буквы – тем больше отверстие или, если по научному, апертура диафрагмы. А это значит, что в матрицу попадает больше света. Так что на фотографиях будет больше информации и меньше шумов.

Кстати, недавно Xiaomi представили свой флагманский смартфон 13 Ultra со сменной диафрагмой. Это позволяет механическим способом менять апертуру. С помощью этой технологии можно будет избежать засветленных участков в кадре, когда света слишком много. С этой проблемой Xiaomi столкнулись в модели 12S Ultra.

Выводы

В заключение темы о том, как выбрать качественный камерофон, хочу сказать, что большое количество мегапикселей в камере без их сопровождения матрицей достаточного размера, качественной оптикой и качественной программной обработкой идет только во вред.

Поэтому, когда вы видите, что какой-то бюджетный Redmi или Motorola имеют камеру на 108 Мп, это никак не означает, что они фотографируют лучше, чем даже старенькие флагманы 5-летней давности.

Я вам скажу больше – это совсем не так. Китайцы используют этот дешевый маркетинговый трюк, чтобы человек охотно ввел в заблуждение сам себя. Поэтому будьте бдительны и делайте выбор, понимая всю информацию, которую я вам сегодня рассказал. До встречи!