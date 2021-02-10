440

Рейтинг TWS наушников от $20 до $400. ТОП 50 лучших решений на рынке﻿

Лучшие TWS-наушники до 700 грн﻿

Лучшие TWS-наушники до 1200 грн

Лучшие TWS-наушники до 1800 грн

Лучшие TWS-наушники до 2500 грн

Лучшие TWS-наушники до 3500 грн

Лучшие TWS-наушники более 5000 грн

Видео

Что вы узнаете в сегодняшней статье﻿

Привет, друзья. Сегодня поговорим о ТОП лучших Bluetooth-наушников из разных ценовых категорий. Это будут вкладыши и внутриканальные модели. Каждый пользователь сможет подобрать идеальные беспроводные наушники по приятной цене с качественным звуком и расширенным функционалом.

Обратите внимание, что все цены мы брали с Aliexpress. Некоторые гаджеты можно будет выгодно приобрести на распродажах. Чтобы быть в курсе актуальной стоимости и купить наушники с промокодами и скидками, подписывайтесь на наши Telegram-каналы Androprice Aliexpress и Androprice Україна.

Все наушники были куплены нами. Каждая модель прошла долгое и подробное тестирование. Мы оценивали следующие параметры:

1. Качество звука и кодеки.

2. Работа микрофона – качество самого звука и шумоподавления;

3. Время автономной работы.

4. Материал корпуса.

5. Программное обеспечение (приложение, дополнительные функции).









Аудиозаписи с микрофонов мы записывали отдельно и добавили в отдельный архив. Там вы можете послушать пример записи с микрофона на каждой модели наушников, о которой сегодня речь пойдет.

СКАЧАТЬ АРХИВ ﻿





Работа микрофона оценивалась только в сложных условиях – на оживленных улицах, у дороги, под шум автомобилей. Поскольку в легких условиях (в том числе в помещении) все микрофоны работают нормально.

Зато в сложных условиях они существенно отличаются, и здесь нужно постараться, чтобы выбрать наушники с действительно хорошим звуком микрофона и действенным шумоподавлением.

Лучшие TWS-наушники до 700 грн

Начнём с самой бюджетной категории, в которую вошли беспроводные наушники стоимостью до 700 грн. Здесь главное оценить качество звука, сборку, время автономной работы и микрофон.

1 место – QCY T13

QCY T13

Первое место занимают внутриканальные наушники QCY T13, имеющие лучший звук в этой категории, с насыщенными басами и запасом громкости. Из плюсов: приложение работает отлично, можно настраивать управление. Задержка сверхнизкая. QCY T13 имеют 4 микрофона с шумоподавлением.

Минусы: некомфортно будет использовать наушники QCY T13 в течение целого дня. Из-за сильного эффекта вакуума устают уши.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 6/40 год 5/5. Благодаря ENC вас будет слышно очень хорошо AAC 5.1

2 место – Oppo Enco Air 2i

На втором месте внутриканальные Oppo Enco Air 2i. Плюсы: умеренный бас и более подробное звучание. Присутствует запас громкости. На максимальной громкости образуется меньшее «каши» по сравнению с другими.

Прекрасное приложение. Можно настроить управление. Есть игровой режим. Высокое качество сборки.

Минусы: в приложении Oppo Enco Air 2i невозможно настроить эквалайзер. Есть только два пресета.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 7/28 год 4/5. Нормальное шумоподавление, но оно также режет голос. AAC 5.2

3 место – QCY Ailypods

Это вкладыши с лучшим звуком среди конкурентов в этом ценовом сегменте. Плюсы: есть запас громкости, чувствуется бас. В приложении можно настроить управление и звук. Присутствует игровой режим. Микрофон с шумоподавлением. QCY Ailypods очень удобные, сборка качественная.

Из минусов: на максимальной громкости ощущается «каша», но не критично.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 5.5/20 год 3/5. Шумоподавление нормальное, но с шумом дорог справляется плохо AAC 5.3

4 место – Soundpeats Life classic

Внутриканальные наушники с хорошими басами. Плюсы: удобно сидят в ушах, небольшой компактный кейс. Качество звука Soundpeats Life classic просто нормальное, на среднем уровне. Не сильно отличается от конкурентов.

Минусы: приложение для Soundpeats Life classic работает очень плохо и зависает. В инструментальных песнях на высокой громкости средние и высокие частоты превращаются в сильную «кашу».

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 6-22 год 3/5. Громкий и можно разобрать собеседника. Но создаются артефакты AAC 5.2

5 место – Haylou X1 Neo

Это вкладыши с достаточно качественным звуком. Плюсы: частоты не перемешиваются на максимальной громкости. Задержка не заметна. Матовый маленький кейс не собирает отпечатки пальцев. Можно использовать весь день, в ушах не ощущаются.

Минусы: для Haylou X1 Neo нет приложения. Значительно не хватает баса и запаса громкости.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 5/20 год 4/5. Микрофон тихий, но четкий SBC 5.3

6 место – Redmi Buds 4 active

Внутриканальные наушники со средним звуком. Плюсы: из-за низкой громкости нет «каши». Бас очень умеренный, из коробки средние частоты превосходят другие.

Минусы: проблемы при подключении Redmi Buds 4 active к приложению. Очень дешевые материалы, крышка кейса скрипит при открывании. Неудобно сидят в ушах и нет запаса громкости.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 5/28 год 2/5. На улице не удастся нормально пообщаться, но в помещении еще нормально AAC 5.3

Лучшие TWS-наушники до 1200 грн

Далее следуют беспроводные вкладыши и внутриканальные наушники стоимостью до 1200 грн. Здесь также оцениваем качество сборки, звук, микрофон, шумоподавление, ПО и автономность.

1 место – Redmi Buds 5

Xiaomi Redmi Buds 5

На первом месте внутриканальные наушники Redmi Buds 5 с хорошим звуком и качественной сборкой. Плюсы: есть функция Multipoint, позволяющая одновременно подключаться к нескольким устройствам. На телефонах Xiaomi все параметры настраиваются из-за настроек самого смартфона, отдельное приложение не требуется.

Есть ANC, режим прозрачности, игровой режим и автопауза. Управление настраивается под себя. Частоты сбалансированы, на максимальной громкости нет сильной каши.

Кейс и наушники имеют хороший дизайн и удобны в использовании. Присутствует влагозащита IP54. Шумоподавление микрофонов работает через алгоритмы AI.

Теперь минусы: не очень удобно настраивать звук, потому что нет стандартного эквалайзера. Настройка происходит из-за сравнения нескольких аудиозаписей: которая больше понравилась – такую и оставить.

Но если вы не разбираетесь в эквалайзерах, такая настройка может понравиться. Также режим прозрачности мог бы быть лучше.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 10/40 час, быстрая зарядка (5 минут зарядки – 2 часа воспроизведения) 5/5. Отличный бюджетный микрофон. Шумы хорошо глушят и это почти не влипает на качество. AAC 5.3

2 место – Oppo Enco Air 3

Это вкладыши с хорошими басами как для своего формфактора и запасом громкости. Из плюсов: есть игровой режим, Multipoint, режим пространственного звука. Звук у Oppo Enco Air 3 чистsq, «каша» не чувствуется. Есть приложение для настройки. Микрофоны с ENC.

Очень качественная сборка и стильный дизайн. Кейс открывается на 110 градусов, чтобы можно было удобно достать наушники. Есть влагозащита IP54. Это лучшие вкладыши в этой ценовой категории.

Минусы Oppo Enco Air 3: нет автопаузы и полноценного эквалайзера.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 6/25 час, быстрая зарядка (10 минут зарядки – 2 часа воспроизведения) 4/5. Хороший микрофон. Но из-за ENC на фоне есть непонятные скрипы. AAC 5.3

3 место – QCY Melobuds

Внутриканальные наушники с хорошим чистым звуком и насыщенным басом. Плюсы: присутствует ANC, игровой режим и режим прозрачности, лучший из всех наушников в этой ценовой категории. 6 микрофонов с ENC. Для QCY Melobuds существует приложение.

Минусы: приложение работает не очень хорошо. Один раз не показало меню выбора режима (ANC/стандарт/прозрачность).

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 7.5/30 год 5/5. На фоне есть артефакты, но это нормально, учитывая ENC и ценовую категорию. Слух это не режет, в отличие от Oppo. AAC 5.2

4 место – realme Buds T100

Еще одни внутриканальные басовитые наушники с чистым звуком. Плюсы: «каши» у realme Buds T100 практически нет, микрофоны с шумоподавлением. Сборка качественная. Есть игровой режим и настройка управления.

Минусы: realme Buds T100 без эквалайзера и автопаузы. Предлагается только три пресета – усиление низких частот, высоких частот и стандартный пресет.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 6/28 час, быстрая зарядка (10 минут зарядки – 2 часа воспроизведения) 4/5. Шумы глушят очень хорошо, но и качество немного съедает. AAC 5.3

5 место – Redmi Buds 3 Pro

Внутриканальная модель наушников остается актуальной. Это хороший топ за свои деньги. Плюсы: чистый звук, Multipoint, ANC и автопауза. Redmi Buds 3 Pro стильно смотрятся и удобно сидят в ушах.

Минусы: приложение для Redmi Buds 3 Pro неофициально и иногда работает нестабильно. Во время тестирования один раз не включалось шумоподавления. Также небольшой запас громкости.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 6/28 год 4/5. Микрофоны справляются с любыми условиями, не смотря на формфактор модели AAC 5.2

6 место – VIVO TWS Air

На 6-м месте в этой ценовой категории вкладыши VIVO TWS Air. Плюсы: чистый звук, бас умеренный, но ощущаемый. Очень качественная сборка + влагозащита IP54. Микрофоны с ENC. Звук VIVO TWS Air можно настроить через приложение.

Минусы: полноценного эквалайзера нет. Звук настраивается только через три пресета. Автопауза отсутствует. Автономность на достаточно низком уровне.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 4/25 год 5/5. Шумоподавление немного съедает качество, но шум убирается полностью AAC 5.2

7 место – Soundpeats Mini Pro

Последнее место в этой ценовой категории занимают внутриканальные Soundpeats Mini Pro с отличным звуком и сбалансированными с коробками частотами. Плюсы: присутствует ANC, игровой режим и режим прозрачности. Звук настраивается в приложении, есть еще тест для автоматического подбора звучания.

Минусы: приложение медленное и часто зависает. Режим прозрачности средний. Soundpeats Mini Pro не очень удобно сидят в ушах, хотя это индивидуально. Нет автопаузы, микрофон плохой. Автономность хуже по сравнению с конкурентами.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 7/21 год 2/5. Ощутимо проигрывает конкурентам aptx adaptive 5.2

Лучшие TWS-наушники до 1800 грн

Двигаемся дальше. Ценовая категория увеличивается до 1800 грн. Здесь также учитываются все параметры от качества сборки до программного обеспечения.

1 место – Oppo Enco Free 3

OPPO Enco Free

Первое место достается внутриканальным наушникам Oppo Enco Free 3. Плюсы: отличный звук, частоты сбалансированы очень хорошо. Есть автопауза, поддержка LDAC, Multipoint, игровой режим и пространственное аудио. Сборка в Oppo Enco Free 3 на высоком уровне, в ушах не ощущаются. Влагозащита IP55.

Но обратите внимание, что вы получите все эти фишки по цене только при заказе наушников из Aliexpress. У нас они стоят гораздо дороже.

Минусы: Oppo Enco Free 3 не имеют полноценного эквалайзера. Есть только три пресета и персональная настройка с помощью звуков разных частот. Но для обычного пользователя эти недостатки не важны.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 7/30 час, быстрая зарядка 4/5. Из-за шумоподавления очень ухудшается качество звука LDAC 5.3

2 место – realme Buds Air 5

Внутриканальные наушники realme Buds Air 5 могут похвастаться хорошим и чистым звуком из коробки. Плюсы: титановый драйвер 12.4 отлично передает все частоты, можно с удовольствием слушать любой жанр музыки.

Есть ANC, убирающий вообще весь шум. Это очень круто, если находитесь в шумных условиях. Realme Buds Air 5 стильно смотрятся, особенно в синем цвете.

Присутствует влагозащита IPX5. Задержка сверхнизкая (45 мс), благодаря чему в наушниках можно играть с комфортом. Управление сенсорным, настраивается под себя. Есть 6 микрофонов с шумоподавлением и автопауза.

Минусы: недостаток только один – китайская версия realme Buds Air 5 нормально не подключается к приложению, если нет аккаунта realme с китайским регионом.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 7/38 год 4/5. На фоне много артефактов, но качество хорошее AAC 5.3

3 место – Oneplus Nord Buds 2

Внутриканальные наушники Oneplus Nord Buds 2 имеют отличный бас и звук в целом. Плюсы: хорошо сбалансированные частоты, отсутствие «каши». Дополнительно идет динамическая регулировка басов. Есть ANC, Multipoint и игровой режим. Эквалайзер полноценный.

Oneplus Nord Buds 2 удобно сидят в ушах и почти не создают эффекта вакуума. Заявлена влагозащита IP55.

Минусы: приложение порезано, нет многих полезных функций, например, сканирование прилегания наушников в ушах. Отсутствует автопауза, ANC не настраивается.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 7/36 час, быстрая зарядка (10 минут зарядки – 5 часов воспроизведения) 4/5. Шума нет, но качество тоже портится. В целом, неплохо, могло быть гораздо хуже AAC 5.3

4 место – Honor Earbuds X5

Это вкладыши с очень чистым звуком и низкими частотами. Из плюсов: в приложении настраивается звук и управление. Есть автопауза. Сборка очень качественная, присутствует влагозащита IP54.

Минусы: нет полноценного эквалайзера, нет запаса громкости. Ножки наушников слишком большие.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 5/27 год 3/5. Шумодав работает плохо, качество посредственное AAC 5.2

5 место – realme T300

Внутриканальные наушники с хорошим чистым звуком. Плюсы: басов хватает, активное шумоподавление. Есть игровой режим. В ушах realme T300 не ощущаются. Присутствует влагозащита IP55. Хорошая автономность.

Минусы: в приложении не удается привязать к региону Украина. На высокой громкости частоты сильно смешиваются.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 8/40 час, быстрая зарядка (10 минут зарядки – 7 часов воспроизведения) 5/5. В отличие от realme Buds Air 5, звук почти не уродует. AAC 5.3

6 место – Anker Soundcore p20i

Еще одни внутриканальные наушники с хорошим басовитым звуком, который, к сожалению, все же не дотягивает до Oppo Enco Free 3. Плюсы: есть 23 пресета эквалайзера на любой вкус. Режим BassUp усиливает бас, но немного искажает звук. Неплохой запас громкости.

Кейс Anker Soundcore p20i выполнен из дешевых материалов, но его можно подвесить к карабину. Заявленная влагозащита IPX5.

Минусы: создается мощный эффект вакуума, поэтому Anker Soundcore p20i не подходят для долгого использования. На высокой громкости сильная "каша".

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 10/28 час, быстрая зарядка (10 минут зарядки – 2 часа воспроизведения) 3/5. Пропускают много шумов. Качество звука среднее. AAC 5.3

Лучшие TWS-наушники до 2500 грн

Поднимаем ценовую категорию до 2500 грн. Здесь уже не будем говорить о качестве сборки, поскольку все наушники высококачественные. Обсудим звук, микрофоны, шумоподавления, автономность и функционал.

1 место – CMF Buds Pro

CMF Buds Pro

Первое место отдаем внутриканальным наушникам CMF Buds Pro. Плюсы: звук хороший, но из коробки слишком много высоких частот. После настройки эквалайзера все звучит отлично. Если включить усиление басов, то получаем просто непревзойденный уровень басовитости. 6 микрофонов с шумоподавлением.

Шумоподавление в CMF Buds Pro работает хорошо. Есть игровой режим и автопауза. Отличная автономность – около 11 часов (конечно, без шумоподавления). Наушники удобные и защищены по стандарту IP54.

Минусы: очень большой и неудобный кейс. Наушники создают вакуумный эффект, но он не сильный и к нему можно привыкнуть. Режим прозрачности средний.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 11/39 час, быстрая зарядка (10 минут зарядки – 3 часа воспроизведения) 3/5. Неплохо, но при тестировании на оживленной улице появилось эхо AAC 5.3

2 место – Redmi Buds 5 Pro

Это внутриканальные наушники с хорошим и чистым звуком, не превращающимся в «кашу». Из плюсов: ярко выраженные басы. Присутствует шумоподавление и неплохой режим прозрачности. Есть Multipoint и автопауза. Автономность хорошая.

Redmi Buds 5 Pro имеют приложение с возможностью настройки звука и сенсорного управления. У каждого наушника по три микрофона с шумоподавлением. Влагозащита IP54.

Минусы: при тестировании возникли проблемы с приложением, оно не хотело подключать именно эти наушники. Из коробки слишком много средних частот.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth: 10/38 год 4/5. Стандартная версия (не Pro) может похвастаться лучшим микрофоном LDAC 5.3

3 место – Redmi Buds 4 Pro

Третье место занимают топовые внутриканальные наушники Redmi Buds 4 Pro из предыдущей линейки Редми. Плюсы: подробный звук с насыщенным басом. Поддерживается кодекс LDAC. Есть ANC, игровой режим, пространственное аудио, автопауза и прозрачность.

Redmi Buds 4 Pro имеют хорошую автономность, классно работают в режиме прозрачности и защищены от влаги по стандарту IP54. Функционал у них стандартный, ничего особенного, но для этой цены все супер.

Минус один: на большой громкости появляется "каша", особенно в жанре рок.

Автономность: Кодеки: Bluetooth: 9/36 год LDAC 5.3

4 место – vivo TWS 3

Также внутриканальные наушники с отличным звуком. Из плюсов: имеют много полезных фишек. Есть тест прилегания наушников, настройка звука по возрасту пользователя, автопауза. Эквалайзера нет, только четыре готовых пресета. ANC работает очень хорошо.

Управление Redmi Buds 4 Pro сенсорное – тапами и свайпами. Влагозащита IP54 на месте. Минусы: низкий запас громкости.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth 7.5/30 год 4/5. Шумоподавление не очень агрессивное, на фоне слышен шум. Зато не ухудшается качество звука AAC 5.3

5 место – Iqoo TWS Air Pro

Это вкладыши с достаточно хорошим чистым звуком. Плюсы: есть ANC – вполне нормальный для вкладышей. Управление тапами можно настроить. В приложении есть четыре пресета эквалайзера. Присутствует автопауза. Влагозащита по стандарту IP54. В ушах Iqoo TWS Air Pro не чувствуются.

От более бюджетных вкладышей Iqoo TWS Air Pro отличаются, по сути, только наличием шумоподавления. Из минусов: нет запаса громкости, приложение сильно изрезано.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth 6/30 год 5/5. Примерное шумоподавление. Качественный звук без шумов. AAC 5.3

6 место – Soundpeats H1

Внутриканальные наушники с царским звуком. Плюсы: двойные драйверы обеспечивают лучший звук в этой категории. У Soundpeats H1 хорошая автономность и имеется влагозащита IPX5.

Но дальше идут одни минусы: ужасное приложение, которое постоянно глючит. Кейс огромный и наушники неудобно сидят в ушах. В комплекте были хорошие пенные амбушюры, но из-за неудачной упаковки они потеряли свою форму.

Soundpeats H1 не имеет автопаузы и активного шумоподавления. Но с этими недостатками можно смириться, если вам в первую очередь важен качественный звук. А также у вас большие ушные каналы.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth 10/35 год 2/5. Серьезные проблемы с микрофонами: шумы громкие, а звук тихий. Должно быть наоборот. AptX 5.2

Лучшие TWS-наушники до 3500 грн

Переходим к среднебюджетному сегменту беспроводных наушников. Как и у предыдущей категории, качество сборки у всех замечательное. Оцениваем звук, дизайн, удобство использования, функционал, шумоподавления, автономность и дополнительные фишки.

1 место – realme Buds Air 5 Pro

Realme Buds Air 5 Pro

Начинаем с внутриканальных наушников realme Buds Air 5 Pro с очень детализированным и хорошо сбалансированным звуком. Плюсов много: очень удобные, при использовании в течение дня просто забываешь о них. Обладают глубоким насыщенным басом. Из этой ценовой категории realme Buds Air 5 Pro лучше всего по звуку.

Поддерживается кодекс LDAC. Шумоподавление и режим прозрачности адаптивные. Есть разница между обычным и адаптированным режимом. Фишка полезная, работает отлично. Завезли полноценный эквалайзер. Realme Buds Air 5 Pro оснащены игровым режимом, автопаузой и режимом пространственного аудио.

В realme Buds Air 5 Pro есть приложение с достаточно полезным функционалом. Например, автоприем вызова при извлечении наушника из кейса и тест на прилегание наушника в ухе. Также присутствует сканирование слухового канала и подстройка звука, чтобы он был более естественным.

Автономность отличная. От влаги устройство защищено по стандарту IPX5. Минусы: серьезных недостатков нет. Можно только отметить, что в черном цвете кейс не очень практичен. Через месяц использования он будет весь в царапинах.

Если сравнивать с Samsung Galaxy Buds Pro, которые будут следующими, то realme Buds Air 5 Pro лучше по звуку и удобству. Но по функционалу они проиграют.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth 11/40 час, 10 минут быстрой зарядки – 7 часов воспроизведения 4/5. Звук сильно пережат, но шумы глушит хорошо LDAC 5.3

2 место – Samsung Galaxy Buds Pro

Это крутые флагманские внутриканальные наушники от Samsung, хоть и не новые. Плюсы: действительно качественный звук и большой набор фишек.

Например, устройство может распознавать ваш голос и автоматически включать режим прозрачности и приглушать медиа, чтобы комфортно общаться с людьми вокруг. Далее здесь есть озвучка уведомлений. Достаточно полезная штука, когда руки заняты, а вы ждете какого-то важного сообщения.

Можно заблокировать управление прикосновениями, чтобы случайно не переключать треки при поправке наушников. Имеется функция обнаружения состояния наушников при вызовах. Другими словами, если вы в наушниках и вам кто-то звонит по телефону, динамик смартфона не будет воспроизводить рингтон, его будет слышать только в наушниках.

Есть возможность автоматического включения режима прозрачности при разговоре по телефону. Благодаря этому уменьшается эффект вакуума и при длительном разговоре в обоих наушниках уши не устают.

Samsung Galaxy Buds Pro оснащен фирменным кодеком. Мы сравнивали звучание наушников на Samsung Galaxy S 24 Ultra и Pixel 6 Pro. На Samsung звук немного громче и четче, но нужно прислушиваться. Большой разницы нет, и обычный пользователь вряд ли ее заметит.

Автономность у Samsung Galaxy Buds Pro неплохая, есть игровой режим, пространственное аудио 360 градусов и автопауза. Поддерживается беспроводная зарядка. От влаги модель защищена по стандарту IPX 7. У микрофонов есть не только шумоподавление, но и датчики костной проводимости, которые в теории должны значительно улучшать качество.

Минусы: Samsung Galaxy Buds Pro чувствуются слишком большими по размеру, поэтому их некомфортно носить долгое время.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth 8/28 год 3/5. Звук нормальный, но есть артефакты AAC + фирменный кодек, работающий только с Samsung 5. 0

3 место – 1More EVO

Внутриканальные удобные наушники с очень насыщенным звуком. Из плюсов: нет вакуумного эффекта, отсутствует «каша», басы глубокие. Поддержка Hi-Res кодека LDAC. Есть ANC, режим прозрачности, автопауза и Multipoint.

Через приложение можно настроить звук с помощью подачи звуков разной частоты и громкости. Кроме стандартных пресетов эквалайзера присутствует полноценный эквалайзер с 10 полосами.

Управляются 1More EVO тапами. Защита от влаги по стандарту IPX4. Недостатки: учитывая размер кейса, автономность могла быть лучше.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth 8/28 год 3/5. Шумодав сильно режет качество звука и создает эхо LDAC 5.2

3 место – Nothing Ear 1

Также 3-е место достается внутриканальным наушникам Nothing Ear 1. Это еще актуальная удобная модель с хорошим звуком, классным микрофоном и дизайном. В прошлом году мы говорили, что Nothing Ear 1 – лучшие наушники до 4000 грн.

Плюсы: присутствуют датчики обнаружения наушников в ушах. Есть подавление шума окружающей среды во время разговора с использованием искусственного интеллекта, ANC и прозрачный режим. Влагозащита IPX4. Завезли беспроводную зарядку. Сейчас цена на Nothing Ear 1 упала, поэтому можно смело покупать.

Минус только один: 5 часов работы наушников – маловато в 2024 году.

Автономность: Микрофон: Кодеки: 5/34 год 5/5. Микрофон отличный. Шумодав хорошо работает и не портит качество звука AAC

4 место – Nothing Stick

Это лучшие среднебюджетные вкладыши. Из плюсов: громкие, с хорошими басами. Есть автопауза и полноценный эквалайзер. Производитель указывает, что сверхнизкая задержка гарантируется на телефоне Nothing Phone. Но мы тестировали на Xiaomi и тоже задержки не было.

Nothing Stick защищены по стандарту IP 54. Они получили 6 микрофонов с ENC. Минусы: стильный, но не практичный кейс. Со временем он загрязняется.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth 7 /29 год 2/5. Можно разобрать, что вам говорят, но качество звука ужасное AAC 5.2

5 место – Huawei Freebuds 5i

На пятом месте внутриканальные наушники Huawei Freebuds 5i. Их плюсы: звук чистый, с ярко выраженным басом, не превращается в «кашу» в полной громкости (но не в жанре рок). Поддерживается кодекс LDAC.

Приложение для Huawei Freebuds 5i хорошее: можно настроить звук с помощью 3 пресетов, а также воспользоваться дополнительными фишками. Например, проверить прилегание наушников к ушам или включить игровой режим со сверхнизкой задержкой.

Есть Multipoint, автопауза и влагозащита IP54. Дизайн очень классный. Недостатки: отсутствует полноценный эквалайзер. При прослушивании рок-музыки на высокой громкости инструменты сильно перемешиваются.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth 8/28 час, 15 минут быстрой зарядки – 4 часа воспроизведения 3/5. Очень посредственный LDAC 5.2

Лучшие TWS-наушники более 5000 грн

Вот мы и добрались до премиум-сегмента. В нем расскажем только о лучших наушниках из лучших. Все нижеописанные модели имеют отличный звук. Поэтому мы оценивали их исходя из удобства использования, функционала и полезных фишек.

Некоторые наушники будут делить одно место в ТОПе, поскольку очень схожи по функциям, и мы не смогли выбрать одну модель.

1 место – Oneplus Buds Pro 2

OnePlus Buds Pro 2

Просто хорошие внутриканальные наушники с отличным звуком, не имеющие недостатков. Плюсы: есть много интересных опций. К примеру, режим дзен, который включает звуки природы, если зажать ножку наушника на 3 секунды.

Также Oneplus Buds Pro 2 получили набор датчиков, которые следят за осанкой пользователя и сообщают о длительном отсутствии физической активности.

В разработке пространственного аудио участвовал Ханс Циммер, но это больше похоже на маркетинговый ход. Поскольку на практике практически нет разницы с теми же Анкерами, где Ханс Циммер не фигурировал.

Дизайн Oneplus Buds Pro 2 шикарный, смотрятся люксово. Есть автопауза и Multipoint. Присутствует беспроводная зарядка. Способ управления очень удобен – нужно сжать ножку наушника. Влагозащита IP55.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth 9/39 час, 10 минут быстрой зарядки – 8 часов воспроизведения 5/5. Прекрасный микрофон с почти идеальным балансом между качеством и нормальным шумоподавлением. LDAC 5.3

1 место – Nothing Ear 2

Эти внутриканальные наушники очень похожи на предыдущие Oneplus Buds Pro 2, потому они тоже занимают почетное первое место. По звуку, удобству, функционалу – это почти те же Ванпласы, только в фирменном дизайне. Nothing Ear 2 отличается только поддержкой аудио 24бит и отсутствием пространственного аудио.

Именно отсутствие пространственного аудио – единственный недостаток Nothing Ear 2.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth 8/36 год 5/5. Звук хороший, с небольшим скрипом на фоне, но это не критично LDAC 5.3

2 место – Anker Soundcore Liberty 4

Не менее почетное второе место занимают внутриканальные наушники Anker Soundcore Liberty 4. Это настоящий тяжелый люкс, в котором есть все. Плюсы: отличный звук, который можно подробно настроить. Если человек не очень разбирается по всей этой теме, ему поможет настройка с технологией HearID.

Микрофоны невероятно качественные. Есть беспроводная зарядка, поддержка пространственного аудио, кодек LDAC и управление сжатием ножки. Дизайн нестандартный, кейс даже с подсветкой. Двухслойные амбушюры очень удобны. Влагозащита на месте.

Еще интересная и очень необычная фишка Anker Soundcore Liberty 4 – это пульсометр. В наушники встроен датчик измерения сердечного ритма. В обычном использовании это вряд ли пригодится. Но если пользователь занимается спортом в наушниках – функция действительно полезна.

Из минусов: наушники Anker Soundcore Liberty 4 отличные, но не хватает функционала для обычных пользователей, как, например, у Samsung.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth 9/28 год 4/5. Шума нет, но качество не самое лучшее LDAC 5.3

3 место – Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Внутриканальные наушники от Samsung, очень напоминающие Galaxy Buds Pro. Только здесь имеется поддержка Hi-Res Audio 24бит и габариты меньше на 15%. Плюсы: много удобных фишек.

Во-первых, мгновенный перевод в наушниках, работающий в разных условиях. При разговоре вживую вы будете слышать перевод в наушниках, а собеседник по динамику смартфона. Во время телефонного разговора перевод также работает.

Во-вторых, автоматическое переключение между устройствами Samsung и поиск наушников SmartThings Find. Если пользователь потерял наушники, приложение покажет на карте, где он с ними был последний раз и проложит туда маршрут.

Минусы: эти функции Galaxy Buds 2 Pro будут работать только со смартфонами Samsung. На других устройствах таких фишек не будет. Если у вас есть телефон другого производителя, вы даже не поймете, за что заплатили такие деньги.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth 8/29 год 3/5. Микрофон хорош, но шумопортит портящее качество звука Samsung Seamless Codec с поддержкой 24 битного аудио 5.3

4 место – Huawei Freebuds 5

Вкладыши с очень качественным звуком с поддержкой LDAC. Плюсы: с виду Huawei Freebuds 5 большие и странные, но в ушах сидят мега удобно. По сравнению с другими вкладышами из этого ТОПа они меньше всех приглушают звуки вокруг. Наушники можно надеть утром и снять вечером, но придется делать перерывы на зарядку.

Режим шумоподавления у Huawei Freebuds 5 довольно неплохой. Функционал и кастомизация звука минимальные, но из коробки все уже звучит круто. Автопауза и игровой режим на месте, как и влагозащита.

Минусы: странный дизайн. Нет беспроводной зарядки. Кастомизация на минимуме.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth 5/25 ч, 5 минут быстрой зарядки – 2 часа воспроизведения 5/5. Хороший микрофон, хотя на фоне есть некритические скрипы LDAC 5.3

4 место – Pixel Buds Pro

Внутриканальные наушники Pixel Buds Pro также размещаем на четвертом месте. Это хороший вариант с нормальным звуком, функциональностью и автономностью. Звук просто простой. По сравнению с конкурентами ничего особенного, но и ничего плохого сказать нельзя.

Преимущества: Pixel Buds Pro имеет ANC, отличный режим прозрачности, полноценный эквалайзер, пространственное аудио, тест на прилегание наушников в ушах, беспроводную зарядку. Влагозащита IPX4 на месте. Микрофон хороший. Наушники почти не чувствуются в ушах.

Минусы: низкий запас громкости, но не критично.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth 11/31 час, 5 минут быстрой зарядки – 2 часа воспроизведения 4/5. Качество звука и шумоподавления проигрывают Huawei Opus 5. 0

5 место – Sennheiser CX PLUS TW1

Рейтинг закрывают внутриканальные наушники Sennheiser CX PLUS TW1, к которым у нас очень много претензий. Для начала плюсы: есть автопауза, ANC и функция SoundCheck (аналог HearID от Anker).

На этом преимущества заканчиваются и начинаются страдания. Чтобы вы понимали, Sennheiser CX PLUS TW1 – это наушники от компании, специализирующейся именно на аудиотехнике. И на момент написания статьи они самые дорогие из всего ТОПа.

И что мы получаем? А получаем мы очень много недостатков: дизайн не вызывает приятных чувств, кейс напоминает гроб. Автономность на низком уровне. Софт работает не очень, наушники подключились где-то с пятой попытки. Приложение с довольно ограниченным функционалом.

Создается мощный эффект вакуума, из-за которого длительно носить наушники совсем не хочется. Режим прозрачности немного спасает ситуацию. Звучание из коробки тоже разочаровывает, частоты просто плоские.

В эквалайзере всего три полосы – бас, середина и верх. Это просто безобразие, учитывая, что компания Sennheiser профессионально занимается звуком на протяжении 80 лет. После долгой и скучной настройки получаем хороший звук. Но для этого нужно было 2 часа провести в муках по настройкам.

Итак, наушники Sennheiser CX PLUS TW1 – они НЕ удобны, НЕ маленькие, НЕ дешевые, НЕ простые. Все с приставкой «не». Дешевле можно купить Oneplus Buds Pro 2 и избавить себя от дополнительных неприятностей. Звук после настройки очень хороший, но решайте сами, стоит ли оно таких страданий.

Автономность: Микрофон: Кодеки: Bluetooth 8/24 год 3/5. Качество неплохое, но толку от шумодава что-то совсем нет AptX 5. 2

На этом, друзья, огромный ТОП лучших беспроводных наушников завершается. Пишите в комментариях, какая модель понравилась. До встречи!