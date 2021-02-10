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  • Рекордное падение цены iPhone 11 – почти даром: забирай легенду с самой низкой ценой за все время – от 9 606

Рекордное падение цены iPhone 11 – почти даром: забирай легенду с самой низкой ценой за все время – от 9 606

22.08.2023 187 1

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ЕЩЕ БОЛЬШИЙ ОБВАЛ ЦЕНЫ

Помните, мы недавно рассказывали о доступной цене на iPhone 11? Так вот, хотите еще более низкую цену? Во время большой распродажи цена упала еще на $100!

 
iPhone 11 – комфортный вход в экосистему или обновление со старого iPhone – в нем есть все для комфортного использования и большинство современных технологий, которые требуются ежедневно – ночной режим, высокое качество камер, NFC, поддержка Power Delivery (до 24 Вт) и мощный процессор

 

iPhone 11

 

Это устройство почти ничем не выглядит устаревшим: только рамки выдают то, что смартфону уже почти четыре года. Во всем остальном он крут, к тому же IPS экран размером 6.1" сбережет ваши глаза от ШИМ.

 

Безопасный и мощный - за 4 года в системе SoC Apple A13 так и не были найдены критические уязвимости для, например, обхода защиты или получения файлов с iPhone, если вы не владелец этого смартфона. К тому же, смартфон до сих пор остается мощным решением – поиграть сможете в самые требовательные игры


iPhone 11

 

Камеры этого смартфона положили тренд всем будущим iPhone – аналогичная фронтальная камера используется у всех iPhone до 14 серии, основная – принесла нам ночной режим и плавное переключение между модулями, чего до сих пор не могут сделать Android субфлагманы, а еще в этом смартфоне впервые в технике Apple появилась сверхширокоугольная камера

 

Сейчас смартфон лучше подойдет тем, кто либо хочет попробовать iOS не за все деньги мира, либо тем, кто уже имеет iPhone, но очень старый (вроде 8 и старше)

iPhone 11
  

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Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 22.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 1
 
 
Іван 0
Краще куплю Xiaomi за такі гроші, аніж неволю від Apple!!
22.08.2023 16:10
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