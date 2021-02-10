Рекордное падение цены iPhone 11 – почти даром: забирай легенду с самой низкой ценой за все время – от 9 606

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Помните, мы недавно рассказывали о доступной цене на iPhone 11? Так вот, хотите еще более низкую цену? Во время большой распродажи цена упала еще на $100!



iPhone 11 – комфортный вход в экосистему или обновление со старого iPhone – в нем есть все для комфортного использования и большинство современных технологий, которые требуются ежедневно – ночной режим, высокое качество камер, NFC, поддержка Power Delivery (до 24 Вт) и мощный процессор

Это устройство почти ничем не выглядит устаревшим: только рамки выдают то, что смартфону уже почти четыре года. Во всем остальном он крут, к тому же IPS экран размером 6.1" сбережет ваши глаза от ШИМ.

Безопасный и мощный - за 4 года в системе SoC Apple A13 так и не были найдены критические уязвимости для, например, обхода защиты или получения файлов с iPhone, если вы не владелец этого смартфона. К тому же, смартфон до сих пор остается мощным решением – поиграть сможете в самые требовательные игры





Камеры этого смартфона положили тренд всем будущим iPhone – аналогичная фронтальная камера используется у всех iPhone до 14 серии, основная – принесла нам ночной режим и плавное переключение между модулями, чего до сих пор не могут сделать Android субфлагманы, а еще в этом смартфоне впервые в технике Apple появилась сверхширокоугольная камера

Сейчас смартфон лучше подойдет тем, кто либо хочет попробовать iOS не за все деньги мира, либо тем, кто уже имеет iPhone, но очень старый (вроде 8 и старше)







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Apple iPhone 11 64 GB - от 9 606 грн.

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