Рекордсмен конфиденциальности! WhatsApp добавляет новую функцию секретного кода для защиты чатов

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Новый уровень безопасности

Компания Meta в этом году рекордсмен конфиденциальности. Она вводит большое количество новых функций в свои сервисы.

WhatsApp объявил о небольшом, но важном обновлении, которое еще больше улучшает конфиденциальность и безопасность приложения. Секретный код – это новая функция, которая позволяет пользователям защищать закрытые чаты и добавляет дополнительный уровень безопасности.

Благодаря новой функции пользователи WhatsApp теперь могут установить уникальный пароль, отличный от того, что они используют для разблокирования своих телефонов, чтобы защитить заблокированные чаты. Кроме того, новая функция позволяет скрыть папку "Заблокированные чаты" из списка чатов, что означает, что их можно будет найти, только набрав секретный код в строке поиска.

Это необязательная функция, поэтому вы можете оставить все заблокированные чаты (или некоторые из них) в списке чата.

Также раньше, чтобы заблокировать чат, нужно было зайти в его настройку. Однако в последней версии WhatsApp вы можете просто долго нажать, чтобы заблокировать чат, без лишних прикосновений.

Согласно сообщению WhatsApp, новая функция секретного кода уже запущена, но она будет доступна по всему миру только через несколько месяцев.

Источник: whatsapp