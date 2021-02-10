Рендер Honor Magic Fold: как из Honor 60 сделать складной смартфон

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Остаются вопросы к исполнению фронтальной камеры

Honor работает над складным смартфоном. Но это не только предсказания инсайдеров, сама компания не скрывает этого и сообщила, что аппарат станет частью линейки Magic. Анонс новинки стоит ждать не ранее первого квартала следующего года, но сегодня мы можем увидеть то, как будет выглядеть Honor Magic Fold.

Известный сетевой информатор @RODENT950, который уже не раз был точен в своих предсказаниях о будущих продуктах Huawei/Honor, выложил рендер новинки. Особо над дизайном смартфона никто не задумывался. Было решено выполнить его в едином стиле с Honor 50 и Honor 60. Необходимого сходства добились за счет оформления основной камеры Honor Magic Fold, получившей три датчика изображения.

В целом это будет смартфон в стиле Galaxy Fold 3 с дополнительным экраном на внешней стороне. Обращает на себя внимание, что на рендере не отобразили фронтальную камеру. Возможно, компания предпочла отправить ее под дисплей или вовсе отказалась от нее.

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Действительно ли Honor Magic Fold будет выглядеть именно так и какие характеристики получит, точной информации нет. Уповаем, что инсайдеры не оставят нас без порции сведений о новинке в будущем.

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Источник: twitter