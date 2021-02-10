Рендер Oppo Find X7 подтверждает круглый блок камер и два телеобъектива

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Круглый блок камер, никаких восьмиугольников﻿﻿

На новой визуализации Oppo Find X7 зеленого цвета виден большой круглый блок камер на задней панели. Камеры расположены в форме развернутой буквы "Т" и сопровождаются логотипом Hasselblad.

Oppo Find X7 должен получить основную камеру Sony LYT-808 на 50 МП, сверхширокоугольный 50 МП объектив перископический телеобъектив OmniVision OV64B на 64 МП.

Ожидается, что в Find X7 будет установлен процессор MediaTek Dimensity 9300. Он создан по 4-нм техпроцессу TSMC и имеет одно ядро ​​Cortex-X4 на 3,25 ГГц, три ядра Cortex-X4 на 2,85 ГГц и четыре ядра Cortex -A720 на 2,0 ГГц.

Oppo Find X7 получил экран с частотой обновления 120 Гц, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ накопитель UFS 4.0. Аккумулятор на 5000 мАч заряжается мощностью 100 Вт.

Oppo пока не предоставила подробности о смартфонах серии Find X7. Предварительно известно о трех моделях: Find X7, X7 Pro и X7 Ultra. Дата запуска серии Find X7 тоже еще не объявлена.﻿

Источник: Gizmochina