Рендеры Google Pixel 8: компактный и тонкий смартфон

35

Pixel 8 - смартфон для тех, кто считает что размер не главное.

Недавно Pixel 8 Pro был замечен в утечке рендеров . Теперь и стандартный Pixel 8 также появился в истоках, которыми поделился надежный осведомитель Onleaks. Изображения дают нам первый взгляд на смартфон.

Ожидается, что серия Pixel 8 будет представлена ​​на предстоящей конференции Google I/O Developer в мае . Смартфоны будут выпущены позже в октябре этого года в качестве преемников прошлогодней серии Pixel 7.

Рендеры показывают Pixel 8 следующего поколения с компактным и тонким форм-фактором. Он смотрится гораздо меньше своего предшественника. Устройство имеет изогнутые края, а дисплей имеет выровненный по центру вырез с отверстием. Экран также окружен тонкими рамками.

На задней панели хранится горизонтальная перемычка камеры с двумя датчиками в вырезе в форме таблетки и светодиодной вспышкой, расположенной снаружи. Смартфон имеет алюминиевую рамку с кнопками питания и регулировкой громкости, расположенными с правой стороны. Порт USB-C расположен в нижней части решетки динамика.

Onleaks показывает, что Pixel 8 будет компактным устройством, поскольку у него будет 6,2-дюймовый дисплей по сравнению с 6,3-дюймовым у Pixel 7 и значительно меньшие рамки. Размеры составят 150,5 x 70,8 x 8,9 мм (12 мм с выступом камеры). Он на 5 мм короче и на 2 мм уже текущего Pixel 7.

Согласно слухам, Pixel 8 будет работать на новом чипсете Tensor G3 поискового гиганта. Единственное, что известно точно, это отсутствие у младшей версии телевика и лидера. Больше деталей мы узнаем на выставке I/O 2023, которая стартует 10 мая.

Читать также: Официальный анонс Samsung Galaxy A54 и A34, интересные смартфоны с интересными ценами

Источник: mysmartprice