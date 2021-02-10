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Рендеры Samsung Galaxy A05 демонстрируют цвета и некоторые детали

21.09.2023 56 0

50 МП – ﻿довольно НЕПЛОХО﻿

Новые ренедеры Samsung Galaxy A05 демонстрируют три цвета, в которых, возможно, получится смартфон. Это черный, серебристый белый и светло-зеленый. Невозможно сказать, все лы это доступные цвета, но обычно ультрабюджетники имеют не слишком много оттенков.

 

Samsung Galaxy A05


Также интересен другой кадр, которому знакомится с камерами Galaxy A05. Да, здесь будет 50 МП основная камера. Второй объектив – 2 МП датчик глубины. Экран имеет вырез для 8 МП селфи-камеры.

 

Samsung Galaxy A05


Еще один кадр демонстрирует игру на Samsung Galaxy A05. По более ранним утечкам игровых тестов, это будет возможно благодаря процессору MediaTek Helio G85. Также здесь можно увидеть размер рамок, в том числе большой «подбородок».

 

Рендеры Samsung Galaxy A05 демонстрируют цвета и некоторые детали – фото 3


Согласно предыдущим утечкам, Samsung Galaxy A05 получит6,7” экран HD+, 4/6 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ накопитель, 3,5-мм разъем для наушников, датчик отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания и аккумулятор на 5000 мАч зарядкой 25 Вт (новые данные), а не 15 Вт, как ранее говорилось.﻿

 

Источник: GSMArena

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 21.09.2023
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