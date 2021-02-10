Рендеры Samsung Galaxy A05 демонстрируют цвета и некоторые детали

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50 МП – ﻿довольно НЕПЛОХО﻿

Новые ренедеры Samsung Galaxy A05 демонстрируют три цвета, в которых, возможно, получится смартфон. Это черный, серебристый белый и светло-зеленый. Невозможно сказать, все лы это доступные цвета, но обычно ультрабюджетники имеют не слишком много оттенков.



Также интересен другой кадр, которому знакомится с камерами Galaxy A05. Да, здесь будет 50 МП основная камера. Второй объектив – 2 МП датчик глубины. Экран имеет вырез для 8 МП селфи-камеры.



Еще один кадр демонстрирует игру на Samsung Galaxy A05. По более ранним утечкам игровых тестов, это будет возможно благодаря процессору MediaTek Helio G85. Также здесь можно увидеть размер рамок, в том числе большой «подбородок».



Согласно предыдущим утечкам, Samsung Galaxy A05 получит6,7” экран HD+, 4/6 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ накопитель, 3,5-мм разъем для наушников, датчик отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания и аккумулятор на 5000 мАч зарядкой 25 Вт (новые данные), а не 15 Вт, как ранее говорилось.﻿

Источник: GSMArena