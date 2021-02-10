Рендеры и характеристики Xiaomi Watch 2 Pro

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Xiaomi Watch 2 Pro может получить безель как у SAMSUNG

Инсайдер утверждает, что умные часы Xiaomi Watch 2 Pro будут оснащены дисплеем AMOLED 1,43” с высоким разрешением, которое получит функцию always on и эксклюзивные циферблаты.



Часы выпустят в корпусе из нержавеющей стали с вращающейся заводной головкой. Он получит варианты Bluetooth и 4G LTE. Из функций здоровья будут анализ состава тела, отслеживание сна и SpO2, а также обычные спортивные режимы Xiaomi.

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Xiaomi Watch 2 Pro будет поставляться с двумя дополнительными кнопками с неизвестными функциями. Черный вариант имеет текстурированную рамку на циферблате, которая может оказаться поворотным базелем. На изображениях также видны несколько электронных циферблатов. Ожидается, что вскоре будет раскрыто больше информации о Xiaomi Watch 2 Pro.

Источник: Mysmartprice