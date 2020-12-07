Oppo решили выпустить конкурента Samsung Galaxy Z Flip
Китайский производитель смартфонов запатентовали свою первую «раскладушку» - конкурента Samsung Galaxy Z Flip.
Нишу складных смартфонов прочно заняли устройства от Samsung. Именно их Galaxy Fold и Galaxy Z Flip доминируют на рынке – очень странном и узконаправленном рынке. Более того, если вам нужен складной смартфон, который раскладывается вертикально, но при этом вы не фанат Samsung, то у вас есть только один выбор – Moto RAZR 2020.
В Сети уже часто появлялись патенты на подобные устройства от разных производителей, но никто так не готов до сих пор всерьез конкурировать с Galaxy Z Flip. Однако, похоже, на честный бой собрались выйти Oppo – недавно был обнаружен свежий патент китайской компании на устройство, очень похожее на раскладушку от Samsung.
Патент был подан во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO), а уже 3 сентября его опубликовали. Согласно документам, в складном смартфоне от Oppo используется специальный вращающийся шарнир, позволяющий зафиксировать устройство под четырьмя различными углами.
Как часто это бывает, известное издание LetsGoDigital сразу подготовило рендеры, сделанные на основе патентных изображений. Изображения показывают, что складной смартфон OPPO не имеет дисплея на внешней части корпуса, то есть в сложенном состоянии вы не можете увидеть, кто вам звонит или от кого вы получили уведомление – придется открывать дисплей.
На рендерах заметно, что в устройство OPPO установлен блок основной камеры, состоящий из трех объективов. Также по изображениям видно, на дисплее устройства есть отверстие под фронтальную камеру.
Наличие данного патента не означает, что смартфон точно выйдет, но Oppo известны своими экспериментами – возможно, именно они выпустят следующий хитовый складной смартфон.
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Источник: Gizchina
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