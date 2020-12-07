Oppo решили выпустить конкурента Samsung Galaxy Z Flip

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Китайский производитель смартфонов запатентовали свою первую «раскладушку» - конкурента Samsung Galaxy Z Flip.

Нишу складных смартфонов прочно заняли устройства от Samsung. Именно их Galaxy Fold и Galaxy Z Flip доминируют на рынке – очень странном и узконаправленном рынке. Более того, если вам нужен складной смартфон, который раскладывается вертикально, но при этом вы не фанат Samsung, то у вас есть только один выбор – Moto RAZR 2020.

В Сети уже часто появлялись патенты на подобные устройства от разных производителей, но никто так не готов до сих пор всерьез конкурировать с Galaxy Z Flip. Однако, похоже, на честный бой собрались выйти Oppo – недавно был обнаружен свежий патент китайской компании на устройство, очень похожее на раскладушку от Samsung.

Патент был подан во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO), а уже 3 сентября его опубликовали. Согласно документам, в складном смартфоне от Oppo используется специальный вращающийся шарнир, позволяющий зафиксировать устройство под четырьмя различными углами.

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Как часто это бывает, известное издание LetsGoDigital сразу подготовило рендеры, сделанные на основе патентных изображений. Изображения показывают, что складной смартфон OPPO не имеет дисплея на внешней части корпуса, то есть в сложенном состоянии вы не можете увидеть, кто вам звонит или от кого вы получили уведомление – придется открывать дисплей.

На рендерах заметно, что в устройство OPPO установлен блок основной камеры, состоящий из трех объективов. Также по изображениям видно, на дисплее устройства есть отверстие под фронтальную камеру.

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Наличие данного патента не означает, что смартфон точно выйдет, но Oppo известны своими экспериментами – возможно, именно они выпустят следующий хитовый складной смартфон.

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Источник: Gizchina



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