Ретроспектива: смартфоны, которые хотели, но не смогли

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Самые интригующие смартфоны, которые так и не вышли

Производители смартфонов борются за лояльность пользователей, ежегодно создавая и выпуская новые модели гаджетов. Устройства становятся все лучше и прогресс очевиден. Но не редко случаются промашки, аппараты так и не выходят на рынок. Рассказываем о смелых и амбициозных проектах, которые были близки к тому, чтобы выйти на рынок, но были отменены на стадии прототипов.

Essential Phone 2 и Gem

Стартап «отца» Android громко заявил о себе и обещал взорвать рынок смартфонов. Но дальше обещаний и выпуска одного смартфона дело не пошло. Компания вывела на рынок единственный Essential Phone, который был далек от совершенства, изобиловал косяками и только внушительные скидки позволили компании избавиться от произведенных экземпляров.

Но перед тем, как компания свернула свои попытки прорваться на рынок смартфонов и бренд был продан детищу Карла Пея стартапу Nothing, в лаборатории Essential разрабатывали Phone 2 и к его проектированию был причастен дизайнер Кевин Хоффман. Это был мобильник странной формы: корпус вытянутый и больше напоминает пульт от какого-то телевизора, чем смартфон. Выглядело творение любопытно, и вызывало интерес. Но в итоге устройство было отменено. Возможно, впоследствии идеи Essential Phone 2 мы увидим в каком-то из будущих устройств бренда Nothing.

Google Project Ara

Была в свое время на рынке каста мечтателей, которые хотели собирать смартфон исходя из собственных желаний. Именно таким по задумке инженеров Google должен был стать модульный Project Ara, который имел все шансы на успех, ведь он создавался компанией, обладающей достаточными средствами и силами, чтобы воплотить креативный проект в жизнь.

Но история Project Ara показала, что Google не всесильна. Изначально предполагалось, что в продажу поступит базовое устройство за $50, которое предложит дисплей, корпус, не самый мощный чип, аккумулятор и модуль Wi-Fi. А затем пользователь сможет докупать модули и в итоге можно будет как конструктор создавать тот аппарат, который нужен. В 2016 году проект закрыли, расписавшись в несостоятельности создать модульный мобильник. Отголоски идеи модульности были реализованы в LG G5 и ряде устройств Motorola Z, но широкая аудитория приняла их очень прохладно.

HTC Pixel 2 XL

В 2017 году Google решила привлечь к выпуску эталонных Pixel компании HTC и LG. Правда, изначально предполагалось, что Pixel 2 и Pixel 2 XL станет производить только HTC, но по каким-то причинам XL-версию отдали на «откуп» LG. Но наработки не пропали даром и позже вышел HTC U11 Plus, вобравший в себя целый ряд черт, которыми должен был обладать Pixel 2 XL в исполнении HTC.

Только в январе нынешнего года в сети показался прототип Pixel 2 XL, созданный HTC. Он получил текстурированную тыльную крышку с характерной для пиксельфонов первых лет глянцевой вставкой. Лицевая панель выглядела архаичного даже для 2017 года с небольшими боковыми рамками, но огромными отступами сверху и снизу дисплея.

Microsoft Lumia McLaren

Начало 2014 года стало, пожалуй, пиком «карьеры» Windows Phone. На некоторых рынках она стала третьей по популярности платформой и Lumia Icon/930, Lumia 1520 нашли своих поклонников. Ожидалось, что достигнутый успех будет закреплен во флагмане Lumia с кодовым именем McLaren, анонс которого ждали во второй половине 2014 года. Но в итоге выход аппарата отменили.

В 2016 году показали финальный прототип смартфона, фишкой которого должна была стать функция «3D-касания» или аналог жестового управления, когда взаимодействовать с дисплеем можно было при помощи пальца без прикосновений к экрану. Пользователь мог бы просмотреть сообщение или регулировать звук, не прикасаясь к дисплею.

Перезагрузка Nokia N95

Nokia N95 стал культовым телефоном финской компании, вышедший в 2007 году. Впоследствии было решено возродить аппарат, дав ему форм-фактор слайдера. В поисках оптимального решения экспериментировали с возможностью сдвинуть дисплей по горизонтали или вертикали. Так, один из прототипов позволял дисплею двигаться вправо или влево, открывая доступ к камерам. Был создан и другой прототип, где экран можно было сдвинуть вверх, чтобы получить доступ к клавиатуре. В итоге задумка так и осталась идеей без реального воплощения.

Samsung Project Valley

В 2017 году ZTE попыталась удивить смартфоном Axon M с двумя дисплеями, которые соединены были посредством шарнирного механизма. Позже стало известно, что с подобным форм-фактором экспериментировала и Samsung. Сам проект получил кодовое имя Project Valley и представлял собой блокнот или книгу с двумя дисплеями. Аппарат выглядел громоздко, и были сложности адаптировать программное обеспечение для работы с ним. В итоге проект свернули и отдали предпочтение гибким матрицам, которые предложили в Galaxy Fold и Galaxy Flip.

Sony Ericsson Xperia Play 2

Первенец Xperia Play вышел в 2011 году и на сегодняшний день является примером хорошего игрового смартфона. Он не предлагал мощное железо, а в основу было положено удобство и комфорт игрового процесса. Для этого в устройстве предложили выдвижной геймпад с аналоговыми кнопками. К сожалению, Sony так и не выпустила продолжение этой модели, хотя Xperia Play 2 был в разработке.

Xiaomi Mi Mix Alpha

Это один из последних и нашумевших проектов, который был с большой помпой анонсирован компанией в конце 2019 года. Его фишкой стал корпус, который практически полностью был «обернут» в дисплей. Не подкачали и характеристики: Snapdragon 855+, камера на 108 Мп, 512 Гб флеш-памяти, батарейка емкостью 4050 мАч и быстрая 40 Вт зарядка.

Во время релиза компания обещала довести продукт до серийного производства и несколько раз переносила его. Но в итоге было объявлено, что она отказывается пускать Xiaomi Mi Mix Alpha в серию. Причина — производственные проблемы.

Мы вспомнили только часть тех смартфонов, которые были отменены и не увидели свет. Этот список мог быть еще длиннее и можно было вспомнить Meizu Zero, Vivo Apex или Ringing Bells с ценником в $4. Но мы решили напомнить только о самых заметных не реализованных гаджетах, которые в свое время наделали немало шума.

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