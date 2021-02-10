Революционная подэкранная камера будущих Google Pixel: динамическое поглощение света, обработка ИИ

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Google запатентовала свою технологию подэкранных камер для будущих смартфонов Pixel. В отличие от уже имеющихся, она направлена на достижение максимального качества изображения внедрением блокирующих и изменяющих свет элементов.

Технология Google использует две специальные области дисплея, которые по-разному блокируют или искажают свет во время его прохождения через экран. Это достигается с помощью слоя специального материала, формирующего различные узоры между дисплеем и парой датчиков камеры, по одному под каждой специализированной областью. Сами датчики также могут быть разных типов, например один цветной и один монохромный.

Каждая модель блокировки света согласуется с собственным датчиком, чтобы обеспечить наилучшее возможное качество определенной характеристики, например резкости, тогда как другая настраивается для лучшей работы с другими характеристиками, например, точностью цвета. Каждая из этих областей дисплея также использует альтернативное расположение пикселей, разными способами влияющих на путь света через дисплей.

Данные каждого датчика затем объединяются для создания окончательного высококачественного изображения с помощью цифровой обработки изображений и машинного обучения. Таким образом, уменьшается негативное влияние съемки через экран.





Камеры под дисплеем уже существуют в таких смартфонах, как Samsung Galaxy Fold, но их качество не лучше. До сих пор большинство производителей выбирает отверстия в экране, чтобы избежать компромиссов по качеству.

Источник: Forbes