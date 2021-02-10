Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Революционная подэкранная камера будущих Google Pixel: динамическое поглощение света, обработка ИИ

Революционная подэкранная камера будущих Google Pixel: динамическое поглощение света, обработка ИИ

09.08.2023 237 0

Google запатентовала свою технологию подэкранных камер для будущих смартфонов Pixel. В отличие от уже имеющихся, она направлена на достижение максимального качества изображения внедрением блокирующих и изменяющих свет элементов.

 

Технология Google использует две специальные области дисплея, которые по-разному блокируют или искажают свет во время его прохождения через экран. Это достигается с помощью слоя специального материала, формирующего различные узоры между дисплеем и парой датчиков камеры, по одному под каждой специализированной областью. Сами датчики также могут быть разных типов, например один цветной и один монохромный.

 

Революционная подэкранная камера будущих Google Pixel

 

Каждая модель блокировки света согласуется с собственным датчиком, чтобы обеспечить наилучшее возможное качество определенной характеристики, например резкости, тогда как другая настраивается для лучшей работы с другими характеристиками, например, точностью цвета. Каждая из этих областей дисплея также использует альтернативное расположение пикселей, разными способами влияющих на путь света через дисплей.

 

Данные каждого датчика затем объединяются для создания окончательного высококачественного изображения с помощью цифровой обработки изображений и машинного обучения. Таким образом, уменьшается негативное влияние съемки через экран.


Подэкранная камера Samsung Galaxy Fold3

 

Камеры под дисплеем уже существуют в таких смартфонах, как Samsung Galaxy Fold, но их качество не лучше. До сих пор большинство производителей выбирает отверстия в экране, чтобы избежать компромиссов по качеству.

 

Источник: Forbes

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 09.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Революционная подэкранная камера будущих Google Pixel: динамическое поглощение света, обработка ИИ