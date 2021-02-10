Прощайте, вырезы! Камера под дисплеем появится в Pixel?

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Судя по патентам, такое возможно, но вряд ли в 2022 году

Несложно заметить, что индустрия смартфонов неумолимо приближается к тому, чтобы покрыть дисплеем всю лицевую панель. Взят курс на отказ от вырезов, монобровей, челок, рамок и прочих изысков, которые бы портили впечатление от полноэкранности. Главное препятствие на пути осуществления задуманного — фронтальная камера.

Наиболее логичный и визуально приятный выход — спрятать ее под поверхностью экрана. Производители работают над этим и ZTE, Xiaomi и Samsung уже успели выпустить коммерческие смартфоны с подэкранными камерами. Подумывает о том, чтобы предложить такое решение и Google.

Издание LetsGoDigital обнаружило на сайте Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO) патент Google, демонстрирующий смартфон, где двойная селфи-камера и ряд датчиков отправлены под поверхность дисплея. Это не первый патент компании, где показан аппарат с подэкранной камерой, но до сегодняшнего дня ни один из них не нашел своего коммерческого воплощения.

Очередной патент лишь демонстрация того, что Google работает над этой технологией и она вполне может появиться в будущих Pixel-фонах. Но ее реализация в Pixel 7 вызывает серьезный скепсис. Google консервативна и не любит рисковать, а технология подэкранной камеры еще сырая и нуждается в серьезной доработке. Компания дождется, когда технология станет зрелой и тогда возьмется за ее реализацию.

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Источник: androidauthority