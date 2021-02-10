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  • Революционные технологии с MWC и не только, которые в России увидят только по телевизору, конечно, если и их не запретят ввозить

Революционные технологии с MWC и не только, которые в России увидят только по телевизору, конечно, если и их не запретят ввозить

04.03.2023 59 0

На этой неделе внимание всего технологического мира привлекала выставка MWC в Барселоне. В ходе события было показано множество интересных технологий, новых смартфонов и планшетов и прототипов будущих устройств. Новые технологии скоростного заряда и изготовление аккумуляторов, информация о будущем Iphone SE, 3D планшет от Nubia поражающий даже техно-журналистов, которых удивить не так просто.

 

Новые складные смартфоны и лучший фотофлагман на сегодняшний день и новые санкции, благодаря которым на России всего этого в ближайшее время не увидят. Да еще хорошая порция дичи со всего мира: все это вы увидите в нашем утреннем выпуске новостей. Милый вид и мирное небо над головой.

 

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 04.03.2023

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Революционные технологии с MWC и не только, которые в России увидят только по телевизору, конечно, если и их не запретят ввозить