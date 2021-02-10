Рейтинг самых мощных смартфонов февраля

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Тотальное превосходство устройств Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 778G

AnTuTu один из популярных бенчмарков, который используют для того, чтобы измерить силу «мышц» смартфонов. Сами его создатели взяли за правило ежемесячно составлять рейтинг самых производительных устройств. Позади февраль и пришло время узнать, кто сейчас в лидерах по мощности среди Android-устройств во флагманском и среднем сегментах.

Февральский топ составлен с ориентиром на рынок Китая, где уже предостаточно устройств с Snapdragon 8 Gen 1. Именно это и обеспечило доминирование этой платформы в рейтинге самых производительных в нише флагманов. Девять мест из десяти взяли модели с новейшей платформой от Qualcomm и только игровому Black Shark 4S Pro с Snapdragon 888+ удалось удержаться на десятой позиции рейтинга.

Лидером же стал Nubia Red Magic 7, подвинувший на второе и третье место iQOO 9 и iQOO 9 Pro. Стоит отметить, что тройка лидеров по итогам тестов в AnTuTu смогла набрать более 1 миллиона «попугаев», тогда как прочие участники топ-10 с Snapdragon 8 Gen 1 не дотянулись до отметки в 1 млн.

Четвертым в рейтинге стал realme GT 2 Pro, на пятую строчку поставили OnePlus 10 Pro и шестым стал Xiaomi 12 Pro. С седьмого по девятое место заняли Redmi K50 Gaming Edition, Motorola Edge X30 и Xiaomi 12.

Если говорить о рейтинге самых мощных среди устройств среднего уровня, то тут наблюдается штиль, серьезных подвижек не происходит из-за отсутствия новых моделей. В топ-10 в основном сумели пробиться модели с Snapdragon 778G и таких устройств 7 из десяти. Именно эту платформу и получил лидер рейтинга iQOO Z5 с 12/256 Гб памяти, сумевший набрать 573 071 балл. «Серебро» взял Honor 60 Pro, ставший единственным представителем в рейтинге с чипсетом Snapdragon 778+.

Третью и четвертую позицию заняли Oppo Reno7 5G и Realme Q3s, а вот пятым сумел стать Xiaomi Mi 11 Lite (Youth Edition) на базе Snapdragon 780G. Дальше расположились Xiaomi Civi, Honor 60, Honor 50 Pro и Honor 50, которые обладают Snapdragon 778G. Замкнул десятку самых мощных Oppo Reno6 5G, построенный на базе Dimensity 900.

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Источник: antutu