Рейтинг самых мощных смартфонов осени

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Самыми производительными признаны чипы Snapdragon 888/888+ и Snapdragon 778G

Для AnTuTu публикация рейтинга самых производительных смартфонов стала уже традицией. Как правило. это происходит ежемесячно и сегодня мы смотрим на список самых мощных мобильных устройств по итогам ноября. Разработчики бенчмарка назвали лучшие смартфоны осени в среднем и флагманском классах.

Сразу скажем, что вполне ожидаемо среди Android-устройств топового сегмента лучшими по части производительности стали аппараты, базирующиеся на платформах Snapdragon 888 и Snapdragon 888+. На вершину рейтинга поставили Black Shark 4S Pro с 16/512 Гб памяти с результатом 875 382 балла. На второй строчке с отставанием около 22 тысяч очков оказался еще один игровой мобильник — Nubia Red Magic 6S Pro. «Бронзу» взял iQOO 8 Pro.

С четвертой по десятую позицию заняли Black Shark 4 Pro, Vivo X70 Pro+, Asus ROG Phone 5s, iQOO 8, Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro, Oppo Find X3 Pro и realme GT. Все участники топ-10 набрали более 800 тысяч баллов и разрыв между первым и последним местом составил около 60 тысяч «попугаев».

В среднем сегменте самым мощным признан iQOO Z5 на базе Snapdragon 778G с 12/256 Гб памяти. Этот же чип позволил Oppo K9s 5G стать вторым в рейтинге самых производительных устройств среднего класса. На третью строчку сумел пробиться через «частокол» смартфонов с Snapdragon 778G смартфон Xiaomi Mi 11 Lite с Snapdragon 780G. Четвертое и пятое место сумели отвоевать Xiaomi Civi и Honor 50 Pro.

С шестой по десятую строчку заняли Honor 50, Oppo Reno6 5G, Huawei Nova 9, Huawei Nova 9 Pro и Redmi Note 11 Pro+. Несложно заметить тенденцию, что в рейтинге самых мощных среди среднего класса доминируют модели с Snapdragon 778G, взявшие 7 мест из десяти. Пробиться в топ-10 смогли также модели с Snapdragon 780G, Dimensity 900 и Dimensity 920.

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Источник: antutu