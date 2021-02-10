Робот Tesla в Техасе "напал" на инженера и оставил кровавый след

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ОПАСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

В Техасе на заводе Tesla Giga Texas произошел неприятный инцидент с участием работы компании. По данным СМИ, он "напал" на инженера и нанес ему травмы.

Как сообщает Daily Mail, робот предназначенный для перемещения деталей внезапно придавил программиста, настраивавшего ПО для других роботов. В результате инцидента инженер получил ранение спины и руки. На стене цеха остался кровавый след.

Впрочем, в отчете Tesla для налоговых органов было указано, что работник не нуждался в больничном. Юристы подвергают сомнению достоверность этих данных. Что самое интересное, это произошло два года назад в ноябре 2021-го, однако компания скрывала это.

Инцидент снова усилил опасения по поводу безопасности автоматизации производства. Ведь ошибки роботов могут стоить человеческой жизни, как это уже бывало в других случаях.

Поэтому компаниям, как Tesla, следует уделять этому вопросу больше внимания и контролировать роботов в целях безопасности персонала. Потому что неизвестно, сколько еще таких инцидентов произошло, о каких крупных компаниях нам умалчивают.

Источник - dailymail