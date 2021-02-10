Родословная схема семьи Redmi Note 11 и пять моделей Redmi Note 11 для глобального рынка

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Масштаб линейки впечатляет

Те, кто следит за новостями в мире технологий и за «творчеством» компании Xiaomi, в курсе, что в прошлом году вышла серия Redmi Note 11, но для рынка Китая. На глобальной же арене эта линейка будет предлагаться с рядом косметических изменений в дизайне и начинке. А еще компания устроит ребрендинг китайским моделям семейства Redmi Note 11 и выведет их за пределы Поднебесной с другими именами.

Например, то что в Китае Redmi Note 11 5G, в Индии — Redmi Note 11T 5G и POCO M4 Pro. Как устройство суббренда POCO смартфон появился и на глобальном рынке. Издание Xiaomiui, специализирующиеся на устройствах и новостях из мира Xiaomi, опубликовало генеалогическое древо семейства Redmi Note 11, чтобы помочь пользователям разобраться в том бардаке, который компания устроила с этой серией.

По их данным, на глобальном рынке серия Redmi Note 11 будет представлена пятью гаджетами. Базовая модель серии предложит чипсет Snapdragon 680, модуль NFC и основную камеру с тремя датчиками 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Одна из моделей, которая на слуху — Redmi Note 11S. Этому смартфону приписывают чипсет Helio G96, аккумулятор емкостью 5000 мАч, фирменную оболочку MIUI 13 и три сенсора в основной камере 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Поговаривают, что тут предложат технологию быстрой зарядки на 120 Вт и ценник на аппарат с таким изыском будет всего около $157.

Будет доступен на глобальном рынке и Redmi Note 11 Pro, который может выйти двух версиях, отличающихся аппаратными платформами: Snapdragon 695 и чипсет от MadiaTek серии Helio. На тыльной стороне должен быть ансамбль из трех сенсоров 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

А вот что-то менять в Redmi Note 11 Pro+ компания не собирается, китайская и глобальная версии будут идентичны. А это означает, что за пределами Поднебесной модель будет доступна с Dimensity 920, батареей на 4500 мАч, 120-герцовым AMOLED-дисплеем, зарядкой мощностью 120 Вт и системой жидкостного охлаждения.

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Источники: xiaomiui, twitter