Роскомнадзор продолжает охоту на VPN-сервисы. Палата №6

827

В России чиновники делают все, чтобы закрыть жителям страны свободный доступ к различным источникам информации и соцсетям. Вслед за блокировкой Facebook и Instagram Роскомнадзор вновь взялся за VPN-сервисы. Чиновники продолжают расширять список тех сервисов, работа которых будет заблокирована на территории России.

Под блокировку попали еще шесть приложений: VPN Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel. В России Роскомнадзор превратился в карательный орган и многие его действия можно рассматривать со знаком минус. Только за первую неделю войны в Украине спрос на VPN в России вырос на 1268%, люди не хотят лишаться привычных вещей и хотят сами выбирать источники, откуда брать контент и информацию, а также коммуницировать.

Прошли года с момента развала СССР, но у чиновников сохранилось неуемное желание регулировать и контролировать то, что смотрят и слушают люди в стране. Они гордо несут знамя борцов за «чистоту информационного поля». Их логика проста: в сети много плохих вещей, от которых необходимо оградить людей. Они взяли на себя право решать, что правильно, хорошо и нормально с их точки зрения.

Всем остальным надлежит подчиняться, и они лишены права думать, анализировать, сравнивать и узнавать что-то из альтернативных источников. Политики и чиновники пытаются переиначить восприятие и подогнать его под единый шаблон. Так удобнее и проще управлять массой. Они не хотят прозрачности, они не хотят, чтобы перед россиянами открывался весь мир без каких-либо ограничений и блокировок.

Они взяли на себя роль решать, какой контент потреблять. При этом VPN-сервисы не нарушают никакие законы. Но разве это так уж важно, когда речь идет о создании тоталитарного государства, где только государственная машина является мерилом, какой контент хорош, а какой вреден.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿