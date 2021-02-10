Россияне подали в суд из-за отключения Apple Pay

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Они считают, что своими действиями Apple нанесла им моральный ущерб, который и должна возместить

После того как Apple отключила сервис Pay в России, решение компании разочаровало достаточно большую аудиторию. Правда, оставалась надежда на карты Мир, но купертиновцы решили, перекрыть и тут «кислород». Многие устремили искать лазейки для обхода, но, как показала практика, ни один из способов не оказался жизнеспособным. Все это не на шутку разозлило некоторых россиян, и они решили, что Apple должна ответить за доставленный дискомфорт.

В Пресненский суд Москвы поступил коллективный иск владельцев «яблочных» устройств против Apple, которые требуют от компании выплатить им компенсацию причиненного морального вреда. Оценили они его в 10 тысяч рублей. В обоснование исковых требований истцы сослались на то, что на момент приобретения гаджетов они были уверены, что приобретают полноценные аппараты с широким функционалом. Но из-за действий Apple они не могут пользоваться устройствами полноценно и лишились привычных вещей.

Встанет ли Фемида на сторону истцов, судить однозначно сложно. Есть вероятность, что суд удовлетворит требования пользователей, ведь они действительно не по своей вине лишились доступа к бесконтактным платежам. Даже, если суд удовлетворит требования истцов, для Apple эти суммы окажутся вполне посильными и компания может позволить заплатить их без проблем. Даже если количество недовольных будет велико. Будем наблюдать, как будут развиваться события.

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Источник: secretmag