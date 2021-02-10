Российские сотовые сети «пересядут» на б/у оборудование

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Все для того, чтобы избежать массового сбоя в работе сотовых сетей

Импорт в Россию сократился в разы в последние месяцы. Целый ряд крупнейших технологических гигантов предпочли поставить на паузу работу на российском рынке, а некоторые и вовсе решили покинуть его. Постепенно будет набирать обороты параллельный импорт и в разы вырастет серый рынок, а также рынок б/у товаров. Выходом из ситуации для себя видят в закупке бывшего в употреблении оборудования и российские сотовые операторы.

Пришло сообщение, что телекоммуникационные компании намерены импортировать в Россию б/у оборудование. Прежде всего, речь идет о базовых станциях, которые намерены приобретать через посредников или компании-прокладки. Само оборудование планируют приобретать как целиком, так и по частям. Схема не нова и ее активно используют сотовые операторы в Иране, которая, как известно, находится под санкциями.

На данный момент покупка б/у телекоммуникационного оборудования практически единственный способ восполнить нехватку базовых станций в случае их выхода из строя или на случай роста нагрузки на сети. Это позволит решить проблему с обеспечением сотовой связи в небольших регионах или городах средних размеров. Найти оборудование «с пробегом» на мировом рынке несложно. Сейчас целый ряд стран переходят на 5G-сети и перепродают или списывают старое оборудование. Другое дело, что нет никакой гарантии, что такое оборудование прослужит долго и рассчитывать на его обслуживание со стороны его производителей не приходится.

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Источник: известия