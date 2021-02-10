Российский смартфон AYYA T1 никто не хочет

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Ура-патриотизм не работает, нужны адекватные характеристики и цена

Где-то 1,5 месяца назад депутат Госдумы РФ Мария Бутина взялась за рекламу отечественного смартфона AYYA T1 от компании «Смартэкосистема». По ее мнению, это отличная замена «этим вашим» iPhone и Samsung. Тогда она заявила, что ей уже много написало тех, кто хочет приобрести этот смартфон. Более того, она заявила, что депутатский корпус Госдумы может подхватить инициативу и перейти на отечественный смартфон. Но, похоже, что народная избранница лукавила о толпе из желающих, даже коллеги по цеху в очереди за AYYA T1 не выстроились.

«Связной» сообщил, что за период с января по март нынешнего года было продано всего 370 единиц AYYA T1 на общую сумму 6,7 млн рублей. Эта модель также доступна в торговых точках сети «М.Видео-Эльдорадо» и на платформе Ozon, но по каким-то причинам они не стали оглашать количество проданных смартфонов. Чтобы смягчить провал AYYA T1, ритейлеры отметили, что в марте продажи устройства «показали динамику». Интересно, кто эти люди, кто купил эту модель?

Несмотря на фиаско, создатели AYYA T1 планируют и дальше заниматься выпуском смартфонов. При этом они планируют перейти на использование отечественных компонентов и начать продажи AYYA T1 под управлением российской ОС «Аврора».

Похоже, что они уверены, что такой подход прибавит привлекательности устройствам и уж точно сторонники импортозамещения и всего отечественного выкинут свои устройства ради российских смартфонов. Но до сегодняшнего дня ни один российский проект создания отечественного смартфона не был удачным. «Выехать» только за счет патриотизма как-то не получается.

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Источник: 3dnews