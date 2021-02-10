Рост цен на Samsung Galaxy S22: объяснение этому найдется

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Увеличение стоимости комплектующих толкает цены на смартфоны вверх

Известно, что 8 февраля должна состояться премьера серии Samsung Galaxy S22. Новинок будет три, где старшая Galaxy S22 Ultra будет выделяться своим дизайном в стиле Galaxy Note 20, продвинутыми камерами и поддержкой стилуса. А еще инсайдеры готовят аудиторию к тому, что ценники на новые флагманы будут в среднем на $100 выше, чем просили за предшественников.

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Сетевые источники говорят о том, что росту цен на Galaxy S22 будет логическое объяснение. В числе ключевых удорожающих факторов называют глобальный дефицит чипов, увеличение стоимости целого ряда ключевых компонентов на 30-40%, а также прибавили в цене на 10-15% датчики изображения и контроллеры заряда.

Ожидается, что ценник на Samsung Galaxy S22 будет стартовать с отметки $899, а за Galaxy S22+ придется отдать на $200 больше. Естественно, что самым дорогим в новой линейке флагманов будет Galaxy S22 Ultra, цена на который может составить $1299.

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Все новинки должны предложить AMOLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, до 12 Гб оперативной памяти и до 512 Гб постоянной, аккумуляторы емкостью от 4500 до 5000 мАч, быструю зарядку мощностью 45 Вт и технологию беспроводной зарядки. Главная интрига — будет ли версия с чипсетом Exynos 2200 или только предложат вариант с Snapdragon 8 Gen 1.

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Источник: koreatimes