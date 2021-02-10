Samsung Galaxy S22: не спешите списывать со счетов Exynos 2200

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В Европе флагманы будут доступны в версии с фирменным чипом

Samsung проявляет выдержку и не спешит с анонсом серии Galaxy S22. Она дает фору китайским производителям и позволяет им получить свою минуту славы, выпустив первыми флагманы с Snapdragon 8 Gen 1. Южнокорейский гигант делает ставку на глобальный рынок и в Китае он аутсайдер, поэтому почему бы не дать китайским компаниям дерибанить то, на что Samsung и не претендует.

Впрочем, в истории с анонсом серии Galaxy S22 есть один негативный момент — Exynos 2200. Это фирменный чип компании, который она создает совместно с AMD, где последняя отвечает за графическую мощь. Новый процессор рискует доказать закономерность, что «первый блин комом». Компания отменила отдельное мероприятие, посвященное его премьере, заявив, что все же пришла к выводу, что анонс флагманов идеальное время, чтобы одновременно с ними показать и новый чипсет.

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Происходящее породило слухи и предсказания, что в этом году Samsung впервые изменит собственной традиции и откажется от политики выпуска флагманов в двух версиях аппаратных платформ, предложив только вариант с Snapdragon 8 Gen 1. Но сетевой информатор Ишан Агарвал, который уже не раз был точен в своих прогнозах, заявил, что на европейском рынке серия Galaxy S22 будет доступна с Exynos 2200. В частности, упоминается Великобритания, как страна, где линейку Galaxy S22 станут предлагать с фирменным чипом.

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Источник: twitter