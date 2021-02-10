Samsung Galaxy S22 получит самое прочное стекло за историю линейки

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Samsung Galaxy S22 предложит то, чего нет еще у конкурентов

В июле 2020 года американская компания Corning анонсировала сверхпрочное стекло Gorilla Glass Victus. По части ударопрочности и устойчивости к царапинам это стекло превосходит конкурентов, но у него есть один и весомый недостаток — высокая цена. Поэтому неудивительно, что Gorilla Glass Victus мы видим в устройствах премиального уровня.

Прошло полтора года и Corning усовершенствовала это стекло и готова представить Glass Victus+, которое должно предложить еще большую прочность и устойчивость к царапинам. И у этого стекла есть все шансы быть заказанным Samsung для своих флагманов серии Galaxy S22. По крайней мере, в пользу установки Glass Victus+ в новом поколении премиальных устройств компании высказался известный поставщик утечек Ice Universe. Он заявил, что все модели семейства Galaxy S22 получат новое поколение закаленного стекла Corning.

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При этом источник не стал вдаваться в подробности, будет ли новое стекло установлено только спереди или же его предложат и на задней панели. Напомним, что в этом году даже Galaxy S22 получит стеклянную «спинку» тогда как у предшественника она была из пластика.

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Источник: twitter