Раскрытый Xiaomi MIX Fold 3 имеет толщину всего 4,93 мм, шарнир выдерживает 500 000 складываний.

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Xiaomi﻿ рассказала о батарее, процессоре, дисплее, камере и новой конструкции шарнира

Незадолго до мегапрезентации Xiaomi рассказала о технических характеристиках складного смартфона MIX Fold 3 и показала множество новых изображений.



Процессор и батарея



Xiaomi MIX Fold 3 получит процессор Snapdragon 8 Gen 2 и возможность беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Хотя официально подтверждены только 50 Вт, источники говорят о проводной зарядки мощностью 67 Вт. Xiaomi пока не сообщает емкость аккумулятора, но заявлено время автономной работы смартфона 1,34 дня.



Дисплей



Смартфон получит OLED E6 дисплей производства Samsung с пиковой яркостью 2600 нит, как для внешнего, так и для внутреннего экрана. Ранее представленный Xiaomi 13 Ultra имеет экран с такой же яркостью, но в MIX Fold 3 Xiaomi использует дисплей Samsung вместо экрана китайской компании Huaxing. Диагональ основного экрана Xiaomi Mix Fold 3 равна 8,02”, внешнего – 6,5”, оба получат частоту обновления 120 Гц.



Камера



Система камер Xiaomi MIX Fold 3 будет такой же, как и 13 Ultra – новые изображения от компании фактически подтверждают ранее опубликованные фото. Xiaomi MIX Fold 3 оснастят двойной телефотокамерой с x3,2 и x5 оптическим увеличением.



Xiaomi не заявляла, что MIX Fold 3 и 13 Ultra получат одинаковую камеру, но компания фактически подтвердила утечки – телеобъективы MIX Fold 3 будут иметь такой же диапазон масштабирования, как и на 13 Ultra.



Шарнир



Важным достижением Xiaomi MIX Fold 3 стал новый шарнир. Он состоит из 14 подвижных деталей и общего количества 198 частей в сборке. Предыдущая модель, MIX Fold 2, имела 8 движущихся деталей и всего 87 частей.



Сложная конструкция петель помогает сделать MIX Fold 3 тонким. В развернутом состоянии толщина смартфона составляет 4,93 мм (9,8 мм в сложенном состоянии).



Шарнир способен удерживать смартфон полураскрытым под углом от 45° до 135°. TÜV Rheinland, организация по тестированию и сертификации, проверила долговечность петли, подтвердив ее способность выдерживать 500 000 складываний. Переработанная конструкция привела к уменьшению толщины шарнира на 8%, его площадь уменьшилась на 17%.



Официальная презентация Xiaomi MIX Fold 3 ожидается 14 августа, вместе со многими другими гаджетами.

Источник: Xiaomiui